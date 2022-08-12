Смертельный номер. Аппарат NASA увидел, как комета врезалась в Солнце (видео)

Эта комета является частью огромной кометы, которая распалась несколько сотен лет назад.

Космический аппарат NASA под названием SOHO, с помощью своих приборов зафиксировал смертельное погружение кометы в Солнце, сообщает Futurism.

Из нескольких изображений, которые сделал аппарат SOHO, ученые даже составили видео того, как комета приближается к Солнцу и погружается в нашу звезду. Ученые считают, что комета, которая по сути является куском льда, растворилась во атмосфере Солнца в результате катастрофического сближения.

По слова астронома Тони Филлипса, эта комета была представителем семейства околосолнечных комет Крейца. Считается, что все эти кометы, которые вращаются на близкой орбите к нашей звезде, когда-то были частью огромной кометы, которая распалась на куски несколько сотен лет назад.

[ + – ] Из нескольких изображений, которые сделал аппарат SOHO, ученые даже составили видео того, как комета приближается к Солнцу и погружается в нашу звезду Фото: Скриншот

Астрономы за последние больше чем 20 лет открыли несколько сотен комет, которые когда-то были частью более крупного космического объекта. Многие из них уже исчезли, погрузившись в Солнце, а некоторые еще продолжают свое движение. Известно, что эти околосолнечные кометы имеют разный размер и некоторые из них имеют примерный диаметр всего в несколько метров. Что касается размеров недавно врезавшейся в Солнце кометы, то астрономы не сообщили о ее параметрах.

Причиной смерти таких комет является гравитационное притяжение Солнца. Если комета слишком близко подлетит к звезде, то она сможет преодолеть это притяжение и будет поглощена Солнцем. По словам Филлипса, подобные события происходят достаточно часто, но эта комета была крупнее себе подобных, а потому привлекла внимание ученых.

"Большинство из этих комет очень маленькие, их диаметр может составлять меньше нескольких метров, и их даже не фиксирует космический аппарат SOHO во время падения на Солнце, но эта комета привлекла наше внимание своим большим размером", — говорит Филлипс.

Как уже писал Фокус, в середине июля этого года мимо Земли пролетела гигантская комета. Комета с названием C/2017 K2 является непериодической кометой с гиперболической орбитой и открыли ее только в 2017 году.

Также Фокус писал о том, что известная комета Галлея может существенно навредить новому космическому телескопу Уэбба.

Что касается Солнца, то на звезде, как уже писал Фокус, произошла вспышка, которая спровоцировала выброс огромного потока солнечных частиц, которые направились к Земле и стали причиной появления геомагнитной бури.