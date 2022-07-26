Удар на 10 млрд долларов: известная комета может повредить телескоп Уэбба

Опасная ситуация для обсерватории сложится в мае следующего года и в мае 2024 года, когда телескоп пройдет сквозь поток обломков, оставленных кометой Галлея.

Уже две недели космический телескоп Уэбба ежедневно наблюдает за Вселенной и архивы NASA пополняются все новыми и новыми изображениями звезд и галактик. Но в космическом агентстве считают, что обсерватория, которая находится на расстоянии в 1,5 млн км от Земли может пострадать от знаменитой короткопериодической кометы – кометы Галлея, пишет Forbes.

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В мае 2022 года в один из сегментов главного зеркала космического телескопа Уэбба, диаметром 6,5 метра, попал достаточно крупный микрометеорит. Из-за этого удара этот сегмент значительно пострадал, но в NASA считают, что подобный инцидент не повлиял на работоспособность всего зеркала. Как уже писал Фокус, космическое агентство показало фотографию повреждения.

[ + – ] В мае 2022 года в один из сегментов главного зеркала космического телескопа Уэбба, диаметром 6,5 метра, попал достаточно крупный микрометеорит. Из-за этого удара этот сегмент значительно пострадал, но в NASA считают, что подобный инцидент не повлиял на работоспособность всего зеркала Фото: NASA

До этого в главное зеркало телескопа уже попадали 4 более мелких микрометеорита, которые не нанесли серьезных повреждений. Согласно прогнозу NASA, в телескоп постоянно будут попадать мелкие космические камни. Но как показал удар в мае, большие микрометеориты могут серьезно угрожать работоспособности обсерватории.

Ученые считают, что пыль и обломки, которые оставляет за собой комета Галлея во внутренней части Солнечной системы, могут представлять большую угрозу для космического телескопа Уэбба. В потоке обломков могут находиться достаточно большие микрометеориты, способные нанести непоправимый урон сегментам главного зеркала телескопа Уэбба. Как прогнозирует в NASA, опасная ситуация для обсерватории сложится в мае следующего года и в мае 2024 года, когда телескоп пройдет сквозь поток обломков, оставленных кометой Галлея.

[ + – ] Комета Галлея – это единственная комета, которую можно увидеть невооруженным глазом. Впервые ее наблюдали в 240 году до н.э. и с тех пор она каждые 75 лет приближается к Солнцу и ее можно увидеть с Земли Фото: NASA

Эти потоки являются причиной появления на Земле таких знаменитых метеорных потоков, как Эта-Аквариды и Ориониды. Первые появляются в мае, а вторые – в октябре. Во время попадания частиц пыли в атмосферу Земли, можно наблюдать примерно 20 "падающих звезд" в час.

[ + – ] Комета Галлея связана с появлением на Земле таких знаменитых метеорных потоков, как Эта-Аквариды и Ориониды. Первые появляются в мае, а вторые – в октябре Фото: Forbes

Комета Галлея – это единственная комета, которую можно увидеть невооруженным глазом. Впервые ее наблюдали в 240 году до н.э. и с тех пор она каждые 75 лет приближается к Солнцу и ее можно увидеть с Земли.

Комета была названа в честь английского астронома Эдмунда Галлея, который еще в 1705 году заявил о том, что несколько ярких небесных объектов являются одно и той же кометой. Ученый предсказал, что комета появится в поле зрения в 1758 году, но не дожил до этого события 16 лет.

[ + – ] Комета Галлея была названа в честь английского астронома Эдмунда Галлея, который еще в 1705 году заявил о том, что несколько ярких небесных объектов являются одно и той же кометой. Ученый предсказал, что комета появится в поле зрения в 1758 году, но не дожил до этого события 16 лет Фото: wikipedia

Комета Галлея имеет размеры 15 на 8 км и вернется во внутреннюю часть Солнечной системы в 2061 году. Учитывая то, что космический телескоп Уэбба рассчитан на срок работы в максимум 20 лет, то сама по себе комета не является для него угрозой, так как телескоп уже выйдет из строя.

Комета Галлея, как и остальные кометы, состоит из пыли, камней и льда. Когда комета приближается к Солнцу, то она теряет часть своего вещества за счет таяния. Поэтому после себя комета оставляет поток обломков, когда летит к Солнцу и когда удаляется от нашей звезды.

Сейчас ученые NASA активно начали работу по поиску решений возможных проблем, которые могут вызвать микрометеориты из потока кометы Галлея. Ученые ожидают, что космический телескоп Уэбба будет встречаться раз в месяц с одним микрометеоритом, но это количество значительно возрастет, когда обсерватория попадает в поток обломков кометы.

[ + – ] Пока что ученые ожидают, что космический телескоп Уэбба будет встречаться раз в месяц с одним микрометеоритом, но это количество значительно возрастет, когда обсерватория попадает в поток обломков кометы Фото: NASA

Пока что ученые считают, что телескоп спасет маневрирование в космосе и сведение к минимуму количества времени, когда главное зеркало телескопа Уэбба будет направлено в сторону его орбитального движения.

Что касается кометы Галлея, то в последний раз она прилетала во внутреннюю часть Солнечной системы еще в 1986 году. Сейчас комета находится на расстоянии в 35 астрономических единиц, что эквивалентно расстоянию от нашей планеты до Плутона.

Как уже писал Фокус одним из знаменательных открытий космического телескопа Уэбба можно считать обнаружение самой далекой, а значит самой старой галактики во Вселенной. Свет от этой галактики летел к телескопу целых 13,5 млрд лет. То есть эта галактика уже появилась всего через 300 млн лет после рождения самой Вселенной.

Если стоимость разработки и запуска телескопа Уэбба обошлась NASA, то следующий мощный космический телескоп будет стоить в три раза дешевле, как уже писал Фокус. Эта новая обсерватория будет запущена в космос уже через 4 года и на ее запуске заработает немалые деньги Илон Маск.