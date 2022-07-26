Удар на 10 млрд доларів: відома комета може пошкодити телескоп Вебба

Небезпечна ситуація для обсерваторії складеться у травні наступного року та у травні 2024 року, коли телескоп пройде крізь потік уламків, залишених кометою Галлея.

Вже два тижні космічний телескоп Вебба щодня спостерігає за Всесвітом, та архіви NASA поповнюються все новими та новими зображеннями зірок та галактик. Але в космічному агентстві вважають, що обсерваторія, яка знаходиться на відстані 1,5 млн км від Землі, може постраждати від знаменитої короткоперіодичної комети — комети Галлея, пише Forbes.

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У травні 2022 року в один із сегментів головного дзеркала космічного телескопа Вебба, діаметром 6,5 метра, влучив досить великий мікрометеорит. Через цей удар цей сегмент значно постраждав, але в NASA вважають, що такий інцидент не вплинув на працездатність всього дзеркала. Як уже писав Фокус, космічне агентство показало фотографію пошкодження.

[ + – ] У травні 2022 року в один із сегментів головного дзеркала космічного телескопа Вебба, діаметром 6,5 метра, потрапив досить великий мікрометеорит. Через цей удар цей сегмент значно постраждав, але в NASA вважають, що такий інцидент не вплинув на працездатність всього дзеркала Фото: NASA

До цього в головне дзеркало телескопа вже влучали 4 дрібніші мікрометеорити, які не завдали серйозних пошкоджень. Згідно з прогнозом NASA, у телескоп постійно потраплятимуть дрібні космічні камені. Але, як показав удар у травні, великі мікрометеорити можуть серйозно загрожувати працездатності обсерваторії.

Вчені вважають, що пил та уламки, які залишає за собою комета Галлея у внутрішній частині Сонячної системи, можуть становити велику загрозу для космічного телескопа Вебба. У потоці уламків можуть бути досить великі мікрометеорити, здатні завдати непоправної шкоди сегментам головного дзеркала телескопа Вебба. Як прогнозує в NASA, небезпечна ситуація для обсерваторії складеться у травні наступного року та у травні 2024 року, коли телескоп пройде крізь потік уламків, залишених кометою Галлея.

[ + – ] Комета Галлея – це єдина комета, яку можна побачити неозброєним оком. Вперше її спостерігали у 240 році до н.е. і з того часу вона кожні 75 років наближається до Сонця і її можна побачити із Землі Фото: NASA

Ці потоки є причиною появи на Землі таких знаменитих метеорних потоків, як Ета-Аквариди та Оріоніди. Перші з'являються у травні, а другі — у жовтні. Під час потрапляння частинок пилу в атмосферу Землі, можна спостерігати приблизно 20 "падаючих зірок" на годину.

[ + – ] Комета Галлея пов'язана з появою на Землі таких знаменитих метеорних потоків, як Ета-Акваріди та Оріоніди. Перші з'являються у травні, а другі – у жовтні Фото: Forbes

Комета Галлея — це єдина комета, яку можна побачити неозброєним оком. Вперше її спостерігали 240 року до н.е. і відтоді вона кожні 75 років наближається до Сонця і її можна побачити із Землі.

Комета названа на честь англійського астронома Едмунда Галлея, який ще в 1705 заявив про те, що кілька яскравих небесних об'єктів є однією і тією ж кометою. Вчений передбачив, що комета з'явиться в полі зору 1758 року, але не дожив до цієї події 16 років.

[ + – ] Комета Галлея названа на честь англійського астронома Едмунда Галлея, який ще в 1705 заявив про те, що кілька яскравих небесних об'єктів є одно і тією ж кометою. Вчений передбачив, що комета з'явиться у полі зору 1758 року, але не дожив до цієї події 16 років Фото: wikipedia

Комета Галлея має розміри 15 на 8 км і повернеться у внутрішню частину Сонячної системи у 2061 році. Враховуючи те, що космічний телескоп Вебба розрахований на термін роботи в максимум 20 років, то сама по собі комета не є для нього загрозою, оскільки телескоп уже вийде з ладу.

Комета Галлея, як і інші комети, складається з пилу, каміння та льоду. Коли комета наближається до Сонця, вона втрачає частину своєї речовини з допомогою танення. Тому комета залишає потік уламків, коли летить до Сонця і коли віддаляється від нашої зірки.

Наразі вчені NASA активно розпочали роботу з пошуку розв'язання можливих проблем, які можуть спричинити мікрометеорити з потоку комети Галлея. Вчені очікують, що космічний телескоп Вебба зустрічатиметься раз на місяць з одним мікрометеоритом, але це значно зросте, коли обсерваторія потрапляє в потік уламків комети.

[ + – ] Поки вчені очікують, що космічний телескоп Вебба зустрічатиметься раз на місяць з одним мікрометеоритом, але ця кількість значно зросте, коли обсерваторія потрапляє у потік уламків комети Фото: NASA

Поки вчені вважають, що телескоп врятує маневрування в космосі і мінімізує кількість часу, коли головне дзеркало телескопа Вебба буде направлено в бік його орбітального руху.

Щодо комети Галлея, то востаннє вона прилітала у внутрішню частину Сонячної системи ще 1986 року. Зараз комета знаходиться на відстані 35 астрономічних одиниць, що еквівалентно відстані від нашої планети до Плутона.

Як вже писав Фокус одним зі знаменних відкриттів космічного телескопа Вебба можна вважати виявлення найдальшої, а значить найстарішої галактики у Всесвіті. Світло від цієї галактики летіло до телескопа цілих 13,5 млрд років. Тобто ця галактика вже з'явилася лише через 300 млн років після народження самого Всесвіту.

Якщо вартість розробки та запуску телескопа Вебба обійшлася NASA, то наступний потужний космічний телескоп коштуватиме втричі дешевше, як писав Фокус. Цю нову обсерваторію запустять у космос вже через 4 роки і на її запуску заробить чималі гроші Ілон Маск.