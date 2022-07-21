Справжній наступник Габбла. SpaceX запустить у космос телескоп NASA за 3 млрд доларів

Не телескоп Вебба, а саме телескоп Roman Space Telescope варто вважати наступником телескопа Габбла, і на його запуску в космос компанія Ілона Маска заробить величезні гроші.

NASA уклало угоду з компанією SpaceX, згідно з якою в період із жовтня 2026 по травень 2027 року важка ракета-носій Falcon Heavy виведе в космос новий телескоп під назвою Roman Space Telescope. Його назвали на честь вченої, яка багато років пропрацювала в NASA і є "мамою" космічного телескопа Габбла, повідомляє Forbes.

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Новий найпотужніший на сьогодні космічний телескоп Вебба не встиг пропрацювати в космосі ще двох тижнів, як NASA вже зайнялося підготовкою до запуску нового космічного телескопа. Roman Space Telescope має вирушити до космосу вже восени 2026 року, хоча вікно для запуску буде відкрито до кінця весни 2027 року.

Виведення нового телескопа в космос забезпечить ракета носій компанії SpaceX Falcon Heavy. За попередніми підрахунками NASA, вартість створення нового телескопа та його відправлення до космосу коштуватиме від 3,2 до 3,9 млрд доларів. При цьому компанія Ілона Маска заробить на запуску нового телескопа 255 млн доларів.

[ + – ] Виведення нового телескопа в космос забезпечить ракета носій компанії SpaceX Falcon Heavy Фото: NASA

Roman Space Telescope названо на честь однієї з перших жінок-керівників NASA Ненсі Грейс Роман, яка померла у 2018 році. Її називають "мамою Габбла", оскільки саме Роман втілила в життя концепцію найвідомішого до запуску Вебба космічного телескопа. Саме вона разом із колегами працювала над створенням Габбла та переконала NASA й Конгрес США у тому, що такий телескоп є життєво необхідним.

[ + – ] Roman Space Telescope названо на честь однієї з перших жінок-керівників NASA Ненсі Грейс Роман, яка померла у 2018 році. Її називають "мамою Габбла", тому що саме Роман втілила в життя концепцію найвідомішого до запуску Вебба космічного телескопа Фото: NASA

Roman Space Telescope, на відміну телескопа Вебба, є прямим продовжувачем справи телескопа Габбла. Він матиме таке ж головне дзеркало, як і попередник, розміром 2,4 метри. Та й виглядатиме він дуже схожим.

Але новий телескоп має набагато кращу ширококутну камеру, яка дозволить йому охопити в 100 разів більшу частину космосу, ніж це може зробити Габбл. Також обсерваторія Roman Space Telescope створюватиме знімки у 100 разів швидше.

[ + – ] Roman Space Telescope на відміну телескопа Вебба є прямим продовжувачем справи телескопа Хаббла. Він матиме таке ж головне дзеркало, як і попередник, розміром 2,4 метри. Та й виглядатиме він дуже схожим Фото: NASA

Пріоритетними завданнями нового телескопа буде отримання інформації у тому, як відбувається розширення Всесвіту, і як розподіляється матерія у ній. За допомогою нової обсерваторії вчені хочуть зрозуміти сутність головних загадок астрономії — темної матерії та темної енергії.

Також телескоп зможе створити максимально докладну карту Чумацького Шляху та багатьох інших галактик. А ще за допомогою нового телескопа вчені хочуть вивчити міжгалактичне середовище з раннього Всесвіту.

[ + – ] Також телескоп зможе створити максимально докладну карту Чумацького Шляху та багатьох інших галактик. А ще за допомогою нового телескопа вчені хочуть вивчити міжгалактичне середовище з раннього Всесвіту Фото: Titan

Ще одним важливим завданням Roman Space Telescope буде пошук екзопланет, які знаходяться на відстані в тисячі світлових років від нас. Учені сподіваються, що обсерваторія зможе виявити тисячі нових екзопалентів, але головна увага буде зосереджена на пошуку кам'янистих світів схожих на Землю. За словами вчених, телескоп зможе також знайти більше екзопланет-мандрівників, які подорожують у космосі, і дослідники навіть вважають, що ця цифра може становити не менше 100 мільярдів.

[ + – ] Ще одним важливим завданням Roman Space Telescope буде пошук екзопланет, які знаходяться на відстані тисячі світлових років від нас Фото: wikipedia

Для того, щоб виявити нові дуже далекі екзопланети, телескоп буде використовувати метод мікролінзування. Саме це робить Roman Space Telescope таким унікальним. Метод мікролінзування полягає в тому, що планету можна буде виявити за допомогою світла зірки, яке огинатиме планету і збільшуватиме свою силу. Тільки так можна виявити світи, що знаходяться на відстані тисячі світлових років від нас.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Вебба виявив найстарішу галактику у Всесвіті, яка з'явилася можливо навіть раніше, ніж через 300 млн років після народження Всесвіту. Поки що вчені припускають, що цій галактиці точно не менше 13,5 млрд років, але потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити отримані дані.