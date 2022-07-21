Настоящий преемник Хаббла. SpaceX запустит в космос телескоп NASA за 3 млрд долларов

Не телескоп Уэбба, а именно телескоп Roman Space Telescope нужно считать преемником телескопа Хаббла, и на его запуске в космос компания Илона Маска заработает огромные деньги.

NASA заключило соглашение с компанией SpaceX, согласно которому в период с октября 2026 года по май 2027 года тяжелая ракета–носитель Falcon Heavy выведет в космос новый телескоп под названием Roman Space Telescope. Он назван честь ученой, которая многие годы проработала в NASA и является "мамой" космического телескопа Хаббла, сообщает Forbes.

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Новый самый мощный на сегодня космический телескоп Уэбба не успел проработать в космосе еще и двух недель, как NASA уже занялось подготовкой к запуску нового космического телескопа. Roman Space Telescope должен отправиться в космос уже осенью 2026 года, хотя окно для запуска будет открыто до конца весны 2027 года.

Вывод нового телескопа в космос обеспечит ракета носитель компании SpaceX Falcon Heavy. По предварительным подсчетам NASA, стоимость создания нового телескопа и его отправка в космос будет составлять от 3,2 до 3,9 млрд долларов. При этом компания Илона Маска заработает на запуске нового телескопа 255 млн долларов.

[ + – ] Вывод нового телескопа в космос обеспечит ракета носитель компании SpaceX Falcon Heavy Фото: NASA

Roman Space Telescope назван в честь одной из первых женщин-руководителей NASA Нэнси Грейс Роман, которая умерла в 2018 году. Ее называют "мамой Хаббла", так как именно Роман воплотила в жизнь концепцию самого известного до запуска Уэбба космического телескопа. Именно она вместе с коллегами работала над созданием Хаббла и убедила NASA и Конгресс США в том, что такой телескоп является жизненно необходимым.

[ + – ] Roman Space Telescope назван в честь одной из первых женщин-руководителей NASA Нэнси Грейс Роман, которая умерла в 2018 году. Ее называют "мамой Хаббла", так как именно Роман воплотила в жизнь концепцию самого известного до запуска Уэбба космического телескопа Фото: NASA

Roman Space Telescope, в отличие от телескопа Уэбба, является прямым продолжателем дела телескопа Хаббла. У него будет такое же главное зеркало, как и у предшественника, размером 2,4 метра. Да и выглядеть он будет очень похоже.

Но у нового телескопа будет намного лучшая широкоугольная камера, которая позволит ему охватить в 100 раз большую часть космоса, чем это может сделать Хаббл. Также обсерватория Roman Space Telescope будет создавать снимки в 100 раз быстрее.

[ + – ] Roman Space Telescope в отличие от телескопа Уэбба является прямым продолжателем дела телескопа Хаббла. У него будет такое же главное зеркало, как и у предшественника, размером 2,4 метра. Да и выглядеть он будет очень похоже Фото: NASA

Приоритетными задачами нового телескопа будет получение информации о том, как происходит расширение Вселенной, и как распределяется материя в ней. С помощью новой обсерватории ученые хотят понять сущность главных загадок астрономии – темной материи и темной энергии.

Также телескоп сможет создать максимально подробную карту Млечного Пути и многих других галактик. А еще с помощью нового телескопа ученые хотят изучить межгалактическую среду из ранней Вселенной.

[ + – ] Также телескоп сможет создать максимально подробную карту Млечного Пути и многих других галактик. А еще с помощью нового телескопа ученые хотят изучить межгалактическую среду из ранней Вселенной Фото: NASA/JPL

Еще одной важной задачей Roman Space Telescope будет поиск экзопланет, которые находятся на расстояниях в тысячи световых лет от нас. Ученые надеются, что обсерватория сможет обнаружить тысячи новых экзопалент, но главное внимание будет сосредоточено на поиске каменистых миров похожих на Землю. По словам ученых, телескоп сможет также найти больше экзопланет-скитальцев, которые путешествуют в космосе, и исследователи даже считают, что эта цифра может составлять не менее 100 миллиардов.

[ + – ] Еще одной важной задачей Roman Space Telescope будет поиск экзопланет, которые находятся на расстояниях в тысячи световых лет от нас. Фото: wikipedia

Для того чтобы обнаружить новые очень далекие экзопланеты телескоп будет использовать метод микролинзирования. Именно это и делает Roman Space Telescope таким уникальным. Метод микролинзирования состоит в том, что планету можно будет обнаружить с помощью света звезды, который будет огибать планету и увеличивать свою силу. Только так можно обнаружить миры, которые находятся на расстоянии в тысячи световых лет от нас.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Уэбба обнаружил самую старую галактику во Вселенной, которая появилась возможно даже раньше, чем через 300 млн лет после рождения Вселенной. Пока что ученые предполагают, что этой галактике точно не меньше 13,5 млрд лет, но требуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные данные.