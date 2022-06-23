Редкий гость. В июле мимо Земли пролетит комета с гигантским хвостом

Этак комета является самой далекой и при этом самой активной кометой, когда-либо замеченной на расстоянии 2,4 миллиарда км от Солнца.

Пять лет назад космический телескоп Хаббл заметил большую комету, когда она приближалась к Солнцу между орбитами Сатурна и Урана. Эта комета стала рекордсменом, которую признали самой далекой и при этом самой активной кометой, когда-либо замеченной на расстоянии 2,4 миллиарда км от Солнца, пишет Cnet.

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Как отмечают астрономы, этот гигантский ледяной шар вот-вот приблизится к Земле через несколько недель. Комета C/2017 K2 будет находиться в ближайшей точке к Земле, когда 14 июля пройдет через внутреннюю часть Солнечной системы.

Однако даже на таком расстоянии оно будет дальше от нас, чем среднее расстояние между Землей и Марсом. Поэтому, увидеть комету без помощи хотя бы небольшого телескопа будет трудно.

По словам ученых, существует большая неопределенность в отношении размера ядра кометы, при этом разные наблюдения предполагают ширину от 18 до 161 км. Размер же пылевого хвоста кометы, как показывают ранние наблюдения, имеет ширину от 130 000 до 800 000 км. Для примера, экваториальный и полярный радиус Юпитера составляет 71 492 км и 66 854 км соответственно.

После прохождения в июле C/2017 K2 будет продолжать лететь к Солнцу в течение всего года, достигнув своей ближайшей точки в декабре. Что бы ни случилось, этот визит, вероятно, будет нашим единственным шансом познакомиться с этой кометой. Ее орбита настолько длинная, что она вернется только через несколько миллионов лет.

Напомним, что в апреле этого года телескоп Хаббл показал 5 изображений самой большой кометы C/2014 UN271 (Бернардинелли-Бернштейна), диаметр которой составляет 130 км, а масса в 500 триллиона тонн.

А вот в апреле астрономы заявили, что легендарная комета Леонарда или C/2021 A1 распалась на части во время своего самого близкого приближения к Солнцу.