Рідкісний гість. У липні повз Землю пролетить комета з гігантським хвостом

Так комета є найдальшою і разом з тим найактивнішою кометою, коли-небудь поміченою на відстані 2,4 мільярда км від Сонця.

П'ять років тому космічний телескоп Габбл помітив велику комету, коли вона наближалася до Сонця між орбітами Сатурна та Урана. Ця комета стала рекордсменом, яку визнали найдальшою і водночас найактивнішою кометою, колись поміченою на відстані 2,4 мільярда км від Сонця, пише Cnet.

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Як зазначають астрономи, ця гігантська крижана куля ось-ось наблизиться до Землі за кілька тижнів. Комета C/2017 K2 перебуватиме в найближчій точці до Землі, коли 14 липня пройде через внутрішню частину Сонячної системи.

Однак навіть на такій відстані вона буде далі від нас, ніж середня відстань між Землею та Марсом. Тому побачити комету без допомоги хоча б невеликого телескопа буде важко.

За словами вчених, існує велика невизначеність щодо розміру ядра комети, причому різні спостереження припускають ширину від 18 до 161 км. Розмір пилового хвоста комети, як показують ранні спостереження, має ширину від 130 000 до 800 000 км. Наприклад, екваторіальний і полярний радіус Юпітера становить 71 492 км і 66 854 км відповідно.

Після проходження в липні C/2017 K2 продовжуватиме летіти до Сонця протягом усього року, досягнувши своєї найближчої точки у грудні. Хоч би що трапилося, цей візит, ймовірно, буде нашим єдиним шансом познайомитися з цією кометою. Її орбіта настільки довга, що вона повернеться лише за кілька мільйонів років.

Нагадаємо, що у квітні цього року телескоп Габбл показав 5 зображень найбільшої комети C/2014 UN271 (Бернардінеллі-Бернштейна), діаметр якої складає 130 км, а маса 500 трильйона тонн.

А ось у квітні астрономи заявили, що легендарна комета Леонарда або C/2021 A1 розпалася на частини під час свого найближчого наближення до Сонця.