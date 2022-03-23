Знаменита комета Леонарда зникла назавжди: що сталося

Астрономи повідомляють, що яскрава комета, відкрита у 2021 році, не пережила свою зустріч із Сонцем.

За словами астрономів, комета Леонарда або C/2021 A1, розпалася на частини під час свого найближчого наближення до Сонця. Ця подія сталася приблизно через рік після відкриття комети астрономом Грегорі Леонардом 3 січня 2021 року, повідомляє Space.

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Першовідкривач комети Грегорі Леонард повідомив, що комета розпалася на частини під час наближення до Сонця і тепер у неї немає ні ядра, ні коми — хмари газу та пилу, що оточує ядро. Єдине, що нагадує про комету — це структури її хвоста, які складаються із заряджених частинок — іонів.

[ + – ] Комета Леонарда Фото: space.com

"Потойбічне і дивовижне — це єдині описи, які спадають на думку, коли я дивився на останні зображення комети. Тоді вона почала проявляти свою активність і ставати яскравішою", — говорить Леонард.

[ + – ] Знімок комети Леонрада, зроблений у листопаді 2021 року Фото: вспышка на солнце

Комети завжди нагріваються в міру наближення до Сонця. Нагрівається її ядро, навколо ядра з'являється хмара газу та пилу. І під час свого наближення до нашої зірки комета стає набагато яскравішою.

[ + – ] Знімок комети Леонрада, зроблений 28 грудня 2021 року Фото: вспышка на солнце

Навіть якби комета пережила свою подорож навколо Сонця, її викинуло б у міжзоряний простір, щоб ніколи не дати повернутися. Але цього не сталося. Наприкінці минулого року деякі астрономи припустили, що через зміни яскравості комета вже почала розпадатися. Але, як пізніше з'ясувалося, вона вже була близька до цього. За кілька тижнів до свого максимального наближення до Сонця комета Леонарда почала змінювати свою яскравість кожні 3-5 днів.

[ + – ] Знімки практично зниклої комети Леонарда, зроблені 28 фераля та 1 березня 2022 року Фото: вспышка на солнце

"Хвіст комети змінився, ймовірно, через те, що ядро вже почало розпадатися, і він перетворився на складнішу структуру. А оголені області ядра Сонце продовжувало нагрівати", — говорить Леонард.

За даними астрономів, комета зникла приблизно наприкінці лютого. І зараз від неї залишилася лише яскрава смуга.

"Я був радий мати можливість відкрити комету, яка є свідком ранньої Сонячної системи", — каже Леонард.

Нагадуємо, що китайському супутнику вдалося зняти комету Леонарда, що летить, коли вона наблизилася до Землі.