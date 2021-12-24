Комета Леонарда вперше за 70 тис. років пройшла поряд із Землею (відео)

Цю комету виявили у січні 2021 року, з того часу вона стрімко наближалася до Землі та Сонця на швидкості приблизно 257 км/год.

Китайський супутник зробив знімки комети Леонарда під час наближення Землі. На передньому плані знімка видно полярне сяйво. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Цю комету виявили у січні 2021 року, з того часу вона стрімко наближалася до Землі та Сонця на швидкості приблизно 257 км/год. Її відобразив невеликий супутник Янван-1 китайської технологічної компанії Origin Space.

Опублікований знімок вирізаний із короткого відео, яке було зроблено під час наближення комети до Землі. 12 грудня цього року комета Леонарда підійшла на найближчу відстань до Землі за останні 70 тис. років.

Китайський супутник зафіксував комету Леонарда на тлі північного сяйва.

Що це за комета?

Комету назвали на честь астронома, який її відкрив першим.

Грегорі Джей Леонард помітив її 3 січня 2021 в обсерваторії Маунт-Леммон (штат Арізона), за рік до того, як вона підійшла на найближчу відстань до Сонця.

Востаннє ця комета з'являлася у внутрішній Сонячній системі 70 тис. років тому.

Цей космічний об'єкт рухається гіперболічною траєкторією, іншими словами, покине Сонячну систему після зближення з Сонцем.

Янван-1 — космічний телескоп, запущений на початку цього року для спостереження за Всесвітом. Телескоп також допомагає шукати астероїди, які наближаються до Землі.

Раніше Фокус повідомляв, що всі комети, які є крижаними кулями, тануть, зближуючись з Сонцем. При цьому втрачається частина їхньої речовини, з якої складається оболонка. Більшість комет можна побачити лише у внутрішній частині Сонячної системи.