Знаменитая комета Леонарда исчезла навсегда: что произошло

Астрономы сообщают, что яркая комета, открытая в 2021 году, не пережила своей встречи с Солнцем.

По словам астрономов, комета Леонарда или C/2021 A1, распалась на части во время своего самого близкого приближения к Солнцу. Это событие произошло примерно через год после открытия кометы астрономом Грегори Леонардом 3 января 2021 года, сообщает Space.

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Первооткрыватель кометы Грегори Леонард сообщил, что комета распалась на части во время приближения к Солнцу и теперь у нее нет ни ядра, ни комы – облака газа и пыли, окружающего ядро. Единственное, что напоминает о комете – это структуры ее хвоста, которые состоят из заряженных частиц – ионов.

[ + – ] Комета Леонарда Фото: space.com

"Потустороннее и удивительное — это единственные описания, которые приходят на ум, когда я смотрел на последние изображения кометы. В это время она начала проявлять свою активность и становиться ярче", — говорит Леонард.

[ + – ] Снимок кометы Леонрада, сделанный в ноябре 2021 года Фото: EarthSky

Кометы всегда нагреваются по мере приближения к Солнцу. Нагревается ее ядро, вокруг ядра появляется облако газа и пыли. И во время своего приближения к нашей звезде комета становится намного ярче.

[ + – ] Снимок кометы Леонрада, сделанный 28 декабря 2021 года Фото: EarthSky

Даже если бы комета пережила свое путешествие вокруг Солнца, она была бы выброшена в межзвездное пространство, чтобы никогда не вернуться. Но этого не произошло. В конце прошлого года некоторые астрономы предположили, что из-за изменений яркости комета уже начала распадаться. Но, как позже выяснилось, она уже была близка к этому. За несколько недель до своего максимального приближения к Солнцу, комета Леонарда начала менять свою яркость каждые 3-5 дней.

[ + – ] Снимки практически исчезнувшей кометы Леонарда, сделанные 28 фераля и 1 марта 2022 года Фото: EarthSky

"Хвост кометы изменился, вероятно, из-за того, что ядро уже начало распадаться и хвост стал представлять собой более сложную структуру. А обнаженные области ядра Солнце продолжало нагревать", — говорит Леонард.

Согласно данным астрономов, комета исчезла приблизительно в конце февраля. И сейчас от нее осталась только яркая полоса.

"Я был рад иметь возможность открыть комету, которая является свидетелем ранней Солнечной системы", — говорит Леонард.

Напоминаем, что китайскому спутнику удалось запечатлеть летящую комету Леонарда, когда она приблизилась к Земле.