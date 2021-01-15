К Земле летит "комета века": в 2021 году в небе появится новый яркий объект

По словам астрономов, у кометы Леонарда имеется яркое ядро и длинный хвост.

Летом 2020 года рядом с Землей прошла комета NEOWISE, и похоже в 2021 году планету ждет еще одна незабываемая встреча. Об этом сообщает Forbes.

По словам астрономов, полученные на прошлой неделе изображения кометы Леонарда указывают на то, что у нее имеются яркое ядро и хвост. EarthSky сообщает, что комета под названием C/2021 A1 (Леонард) была обнаружена в обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне 3 января 2021 года Грегом Леонардом, старшим специалистом-исследователем, в честь которого и была названа комета.

Комета Леонарда все еще находится в 6 а.е. (астрономических единиц, – ред.) от Солнца. А.е. – это расстояние от Земли до Солнца, которое в среднем составляет почти 150 млн км. Юпитер находится примерно в 5 а.е. от Солнца, а Сатурн – в 9 а.е. от Солнца.

Поскольку комета Леонарда находится на таком расстоянии, она сможет максимально приблизиться к Солнцу не ранее 3 января 2022 года. Но 12 декабря 2021 года комета будет всего в 0,233 а.е. от Земли, согласно прогнозам.

Поэтому с середины до конца декабря 2021 года комета Леонарда будет хорошо видна в небе. Незадолго до восхода солнца и сразу после заката будет лучшим временем для наблюдения за кометой.

Однако, астрономы предупреждают, что точно предсказать поведение комет крайне трудно. Пока ожидается, что яркость объекта в небе может вырасти до 4 баллов, что позволит увидеть комету невооруженным глазом. Сейчас видимость объекта составляет 16 баллов.

[ + – ] Так комета будет видна 1 декабря 2021 года. Фото: Eddie Irizarry/Stellarium

В настоящее время видимая только в большие телескопы, комета Леонарда находится примерно рядом с нижней звездой в "ковше" Большой Медведицы – звездой Бенетнаш. Комета будет двигаться вверх в сторону Бенетнаш до конца января, затем пройдет через Большую Медведицу и похоже, вернется в том же направлении.

[ + – ] Комета 19 декабря 2021 года. Фото: Eddie Irizarry/Stellarium

В декабре 2021 года, когда комета станет видна невооруженным глазом, объект будет виден рядом самой яркой звездой Арктур в созвездии Волопаса.