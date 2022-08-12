Смертельний номер. Апарат NASA побачив, як комета врізалася в Сонце (відео)

Ця комета є частиною величезної комети, яка розпалася кілька сотень років тому.

Космічний апарат NASA під назвою SOHO за допомогою своїх приладів зафіксував смертельне занурення комети в Сонце, повідомляє Futurism.

З кількох зображень, які зробив апарат SOHO, вчені навіть склали відео того, як комета наближається до Сонця та занурюється у нашу зірку. Вчені вважають, що комета, яка насправді є шматком льоду, розчинилася в атмосфері Сонця внаслідок катастрофічного зближення.

За словами астронома Тоні Філіпса, ця комета була представником сімейства Присонячних комет Крейца. Вважається, що всі ці комети, які обертаються на близькій орбіті до нашої зірки, колись були частиною величезної комети, яка розпалася на шматки кілька сотень років тому.

[ + – ] З кількох зображень, які зробив апарат SOHO, вчені навіть склали відео того, як комета наближається до Сонця та занурюється у нашу зірку Фото: Скриншот

Астрономи за останні більш як 20 років відкрили кілька сотень комет, які колись були частиною більшого космічного об'єкта. Багато хто з них уже зник, занурившись у Сонце, а деякі ще продовжують свій рух. Відомо, що ці присонячні комети мають різний розмір і деякі з них мають приблизний діаметр лише кілька метрів. Що стосується розмірів комети, що нещодавно врізалася в Сонці, то астрономи не повідомили про її параметри.

Причиною смерті таких комет є гравітаційне тяжіння Сонця. Якщо комета надто близько підлетить до зірки, вона зможе подолати це тяжіння і її Сонце поглине. За словами Філліпса, такі події відбуваються досить часто, але ця комета була більша за собі подібних, а тому привернула увагу вчених.

"Більшість із цих комет дуже маленькі, їх діаметр може становити менш як кілька метрів, і їх навіть не фіксує космічний апарат SOHO під час падіння на Сонці, але ця комета привернула нашу увагу своїм великим розміром", — каже Філліпс.

Як уже писав Фокус, у середині липня цього року повз Землю пролетіла гігантська комета. Комета з назвою C/2017 K2 є неперіодичною кометою з гіперболічною орбітою та відкрили її лише у 2017 році.

Також Фокус писав про те, що відома комета Галлея може суттєво нашкодити новому космічному телескопу Вебба.

Що стосується Сонця, то на зірці, як уже писав Фокус, стався спалах, який спровокував викид величезного потоку сонячних частинок, які попрямували до Землі і стали причиною появи геомагнітної бурі.