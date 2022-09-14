Очей не відірвати. Джеймс Вебб надіслав нові знімки туманності Оріон (фото)

Як підкреслюють дослідники, зображення розкривають складні деталі формування зірок і планетарних систем.

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Цими вихідними телескоп Джеймс Вебб старанно працював, вивчаючи дивовижну внутрішню область туманності Оріона, пише Inverse.

Оріон — сузір'я в нічному небі, яке можна впізнати за "поясом" із трьох біло-блакитних зірок, найяскравіші з яких включають Рігель, Бетельгейзе та Беллатрікс. Із пояса Оріона звисає зоряний "меч", а велика яскрава зірка біля вістря цього меча — насправді не зірка, а ціла туманність, хмара газу, пилу та новонароджених зірок. Оскільки це найближча до Землі область зореутворення, вона представляє великий інтерес для астрономів, які цікавляться тим, як народжуються зірки.

Нове зображення "Вебба", складене з декількох фотографій, отриманих через 11 різних фільтрів на камеру ближнього інфрачервоного діапазону або NIRCam, показує смугу Оріона — стіну, що зазнала радіації, в центрі туманності, де розташовані молоді зірки.

Стіна зі щільного газу та пилу перетинає зображення від верхнього лівого кута до нижнього правого, утворюючи якийсь бастіон проти ультрафіолетового випромінювання, що виходить від скупчення масивних зірок, які палають у правому верхньому кутку, — Трапеції Оріона. Ця зруйнована космічна стіна називається Orion Bar.

[ + – ] На цьому знімку позначено кілька ключових характеристик Orion Bar, включаючи новонароджені зірки та міжзоряні нитки газу та пилу

Неперервний натиск зоряної енергії також змінює Orion Barу в значно меншому масштабі. Фізики називають такі області "областями фотодисоціації", тому що зоряне випромінювання ("фото") руйнує молекули ("дисоціація") та відокремлює електрони від атомів.

Край, звернений до Трапеції Оріона, ловить усю міць енергійного бомбардування молодих зірок. Тут ультрафіолетове випромінювання досить сильне, щоб відбивати електрони від атомів водню, залишаючи після себе хмару іонізованого газоподібного водню (тобто групу протонів).

"Фільтри, використані для створення цього зображення, вловлювали різні довжини хвиль світла, що випромінюється іонізованим і молекулярним газом, пилом і вуглеводнями. У результаті в правому нижньому кутку ми можемо спостерігати кілька довгих звивистих ниток, багатих на молекулярний водень і вуглеводні", — зазначили дослідники.

Крім того, на фото також можна помітити дві дуже молоді зірки: одна з планетарним диском — скупченням пилу, льоду й газу, які одного прекрасного дня зіллються в планети, що формуються навколо неї, та інша, яка все ще перебуває в хмарі газу та пилу.

Нагадаємо, що раніше "Вебб" відобразив інший не менш цікавий космічний об'єкт. Телескоп зняв знімки туманності Тарантула. Йому вдалося відкрити тисячі невідомих раніше зірок і докладніші деталі структури туманності.