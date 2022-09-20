Знаменитий телескоп Джеймса Вебба вперше зробив знімки Марса (фото)

За допомогою телескопа астрономи планують отримати детальну інформацію про хімічний склад атмосфери та поверхні планети, про температуру, зміну пір року, пилові бурі, наявність води та вуглекислого газу.

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Космічний телескоп "Джеймс Вебб" призначений не тільки для вивчення найдальших галактик, яскравих туманностей або сканування далеких екзопланет у пошуках ознак життя. Великий новий космічний телескоп може повертати своє велике дзеркало на цілі ближче до Землі. Цілі на кшталт Марса, пише The Independent.

5 вересня "Вебб" — спільний проєкт NASA, Європейського космічного агентства та Канадського космічного агентства, провів свої перші спостереження за Червоною планетою, і тепер ці зображення вперше представили громадськості.

Телескоп використав свою камеру ближнього інфрачервоного діапазону, або NIRcam, щоб зробити знімки кратера Гюйгенс і рівнини Еллада, остання з яких є найбільшим ударним кратером Червоної планети. А щоб вивчити так звані відбитки, що залишаються хімічними речовинами в атмосфері планети, він застосував свій інфрачервоний спектрометр.

[ + – ] Зроблені "Веббом" нові фото Марса

"За допомогою цих зображень ми можемо спостерігати різні особливості поверхні й ефекти марсіанської атмосфери", — розповіла вчена Гайді Гаммель із Інституту космічних наук у Боулдері.

Однак спостереження були не такими простими, як здається. Винятково чутливий до інфрачервоного світла та призначений для виявлення найтьмяніших галактик на краю Всесвіту, телескоп Вебба пристосований навіть для того, щоб вивчати настільки ж близькі та яскраві космічні об'єкти, як Марс.

"Доктор Джеронімо Вільянуева керував спостереженнями за Марсом. Він розробив програму, засновану на надзвичайно коротких експозиціях, спеціалізованих режимах спостереження та ретельному виборі довжин хвиль, на яких Марс не такий яскравий. Проте деякі аспекти детекторів усе ж таки були пригнічені яскравістю планети", — додала докторка Гаммел.

[ + – ] Спектр, отриманий Веббом, показує хімічні "відбитки"

Дослідницька група багато чого навчилася з цих перших спостережень "Вебба" за Марсом, а подальші вивчення Червоної планети знаменитим телескопом сприятимуть цьому. Його інфрачервоні датчики дозволять вченим стежити за Марсом навіть під час запорошених бур і протягом тривалих періодів часу, щоб краще зрозуміти, як працює марсіанська атмосфера в цілому.

За допомогою телескопа астрономи планують отримати детальну інформацію про хімічний склад атмосфери та поверхні планети, про температуру, зміну пір року, пилові бурі, наявність води та вуглекислого газу.

"Марс — не єдина ц ілідля "Вебба". У нас ще є деякі цікаві об'єкти, у тому числі інфрачервоні спостереження Великої Червоної плями Юпітера, дослідження комет і астероїдів, вимірювання віддалених об'єктів пояса Койпера, включаючи Плутон, Еріду та Седну, і багато іншого", — підсумувала Гаммел.

Нагадаємо, що раніше знаменитий телескоп зробив нову фотографію туманності Оріон. Новий знімок, що складається з декількох зображень, отриманих через 11 різних фільтрів на камеру NIRCam, розкриває складні деталі формування зірок і планетарних систем.