Недоеденное спагетти. Марсоход поделился снимком чужеродного объекта на Марсе (фото)

В объектив марсохода Perseverance продолжают попадать несвойственные для планеты предметы.

На этой неделе марсоход NASA Perseverance отправил на Землю очередную партию фотографий поверхности Красной планеты. На один из снимков попал явно чужеродный для планеты объект, который похож на недоеденную порцию спагетти или клубок веревки, пишет Cnet.

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Изображение было сделано с помощью одной из передних камер Perseverance, которая следит за ландшафтом и помогает ученым выбирать места для исследований.

Вероятно, спутанный пучок веревки появился на поверхности Марса в результате посадки самого марсохода Perseverance. Ранее аппарат уже находил вокруг себя части разлетевшегося оборудования, которое помогло ему приземлиться на Красную планету.

На Марс Perseverance прибыл в феврале 2021 года и этот процесс был довольно драматичным. Спусковая ступень аппарата опустила на поверхность марсоход, а затем улетела, чтобы разбиться на безопасном расстоянии от Perseverance.

Таким образом, обломки этой ступени могут быть разбросаны на большой территории Красной планеты.

[ + – ] На втором фото можно увидеть, что моток веревки не слишком крупный. Фото: NASA/JPL-Caltech

На втором кадре, полученном от марсохода, виден масштаб найденный "спагетти" по отношению к колесу Perseverance. На нем можно увидеть, что моток веревки не слишком крупный.

Место, которое сейчас исследует марсоход NASA, очень важен для поисков древней марсианской жизни. Perseverance на данный момент находится в кратере Езеро, где располагалась дельта реки.

Напомним, ранее марсоход Perseverance нашел на Марсе собственный парашют, который помог аппарату спуститься на поверхности планеты.

Но самой загадочной находкой на Марсе за последнее время был "тайный вход в подземелье". Именно так пользователи Сети назвали щель в скалистом склоне марсианского холма.

Но интрига развеялась после того, как были опубликованы дополнительные фото, на которых видно, что "тайный вход" всего 30 см в высоту.