Недоїдене спагеті. Марсохід поділився знімком чужорідного об'єкта на Марсі (фото)

В об'єктив марсохода Perseverance продовжують потрапляти невластиві для планети предмети.

Цього тижня марсохід NASA Perseverance відправив на Землю чергову партію фотографій поверхні Червоної планети. На один зі знімків потрапив явно чужорідний для планети об'єкт, який схожий на недоїдену порцію спагеті або клубок мотузки, пише Cnet.

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Зображення було зроблено за допомогою однієї з передніх камер Perseverance, яка стежить за ландшафтом і допомагає вченим вибирати місця для досліджень.

Імовірно, сплутаний моток мотузки з'явився на поверхні Марса внаслідок посадки самого марсохода Perseverance. Раніше апарат уже знаходив навколо себе частини обладнання, що розлетілося, яке допомогло йому приземлитися на Червону планету.

Марс Perseverance прибув у лютому 2021 року, і цей процес був досить драматичним. Спусковий ступінь апарата опустив на поверхню марсохід, а потім полетів, щоб розбитися на безпечній відстані від Perseverance.

Отже, уламки цього ступеня можуть бути розкидані на великій території Червоної планети.

[ + – ] На другому фото можна побачити, що моток мотузки не надто великий Фото: sound

На другому кадрі, отриманому від марсохода, видно масштаб знайдених спагеті відносно колеса Perseverance. На ньому можна побачити, що моток мотузки не надто великий.

Місце, яке зараз досліджує марсохід NASA, дуже важливе для пошуків стародавнього марсіанського життя. Perseverance зараз перебуває в кратері Єзеро, де розташовувалася дельта річки.

Нагадаємо, раніше марсохід Perseverance знайшов на Марсі власний парашут, який допоміг апарату спуститися на поверхні планети.

Але найзагадковішою знахідкою на Марсі останнім часом був "таємний вхід до підземелля". Саме так користувачі мережі назвали щілину в скелястому схилі марсіанського пагорба.

Але інтрига розвіялася після того, як було опубліковано додаткові фото, на яких видно, що "таємний вхід" лише 30 см заввишки.