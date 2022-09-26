Дісталися й до Марса: вчені підрахували, скільки людського сміття на Червоній планеті

Експерти виділяють 3 основні джерела сміття на Марсі: викинуте обладнання, а також космічні апарати, які не діють і зазнали краху.

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Тоді як люди шукають життя на Марсі, вони також залишають свої сліди на Червоній планеті у вигляді сміття — від металів і обладнання до будь-якого мотлоху, який можна знайти на космічному кораблі, пише Tech Times.

Минулого місяця марсохід NASA Perseverance зняв об'єкт, схожий на локшину, який спантеличив весь інтернет. Об'єкт, що нагадує спагеті, вперше був помічений камерою марсохода 12 липня, а через чотири дні раптово зник. Але, як виявилось, це був сплутаний клубок мотузки.

Цей об'єкт — лише один із тисяч антропогенного сміття, що накопичилося на поверхні Марса під час п'ятдесятирічного дослідження планети роботами. За словами вченого Кагрі Кіліча з Університету Західної Вірджинії, на Червоній планеті є близько 7119 кг людського сміття.

[ + – ] Об'єкт, що нагадує спагеті, вперше був помічений камерою марсохода 12 липня

За останніх 50 років 14 різних країн відправили на Марс 18 штучних об'єктів. Саме через численні місії поверхня Червоної планети вкрита великою кількістю фрагментів антропогенного сміття. Вчені виділяють 3 основні джерела сміття на Марсі: викинуте обладнання, космічні апарати, які не діють і зазнали краху.

Варто зазначити, що для кожного польоту на Марс необхідний модуль, який забезпечує безпеку космічного корабля. Цей модуль включає тепловий бар'єр, парашут і шасі для м'якого удару, коли корабель рухається через атмосферу планети. Під час спуску корабель відкидає частини модуля, і ці частини можуть приземлятися в різних місцях на поверхні планети, розколюючись на дрібніші шматочки.

За минулі роки на далекій планеті астрономи виявили численні маленькі фрагменти сміття, рознесеного вітром, у тому числі найнедавнішу знахідку із сітчастого матеріалу, а 13 червня марсохід Perseverance виявив шматочок блискучої фольги.

[ + – ] Усі космічні кораблі, що приземляються на Марсі, викидають обладнання — наприклад, цю захисну оболонку

Другий тип сміття походить від дев'яти активних космічних апаратів, включаючи посадкові модулі Mars 3 і Mars 6, Beagle 2, Phoenix і марсоходи Sojourner, Spirit і Opportunity. Як зазначають експерти, їх можна розглядати як історичні реліквії, а не уламки, оскільки вони залишаються практично неушкодженими.

Третім великим джерелом сміття є уламки зруйнованих космічних апаратів. Щонайменше два космічні кораблі розбилися, а ще чотири втратили зв'язок безпосередньо перед або після приземлення. Загальна маса кожного космічного корабля, який будь-коли був відправлений на Марс, становить близько 9979 кг. А всього на планеті є 7119 кг людського сміття.

[ + – ] Колеса марсохода Curiosity з роками пошкодилися, залишивши по собі невеликі шматочки алюмінію

Зараз головною турботою вчених є ризик, яким сміття на Марсі є для поточних і майбутніх місій. Команди Perseverance відстежують кожен уламок, із яким вони стикаються, і шукають усе, що може зіпсувати зразки, які збирає марсохід.

Нагадаємо, що раніше знаменитий телескоп "Джеймс Вебб" уперше зробив знімки Червоної планети. За допомогою телескопа астрономи планують отримати детальну інформацію про хімічний склад атмосфери та поверхні планети, про температуру, зміну пір року, пилові бурі, наявність води й вуглекислого газу.