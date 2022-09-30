Жидкая вода на Марсе все же есть: ученые считают, что на планете скрыто как минимум одно озеро

Новое исследование предполагает, что под ледяной поверхностью Марса на Южном полюсе могут быть резервуары с жидкой водой.

Related video

Ученые из разных университетов Великобритании представили свое новое исследование, в котором они утверждают, что под южной ледяной шапкой планеты находится вода в жидком состоянии. Хотя эта среда и непригодна скорее всего для поддержания жизни, но в прошлом на Марсе могли быть нужные условия, пишет Daily Mail.

Данные сканирования Марса с космических аппаратов уже неоднократно намекали на то, что под ледяной шапкой на Южном полюсе Марса могут находиться резервуары с жидкой водой. На Марсе и на Южном и на Северном полюсах имеются ледяные покровы. По своему объему они сопоставимы с размером ледяного щита Гренландии. Некоторые исследования предполагают, что, как и на Земле, под толщей этого льда могут существовать озера из жидкой воды. Хотя другие ученые утверждают, что вода там не может быть в жидком состоянии, если она там и существует, то только в форме льда, учитывая, что температура зимой на полюсах Марса может опускаться до -364 градуса Цельсия.

[ + – ] На Марсе и на Южном и на Северном полюсе имеются ледяные покровы. По своему объему они сопоставимы с размером ледяного щита Гренландии Фото: ESA

Фокус уже писал о том, что американские ученые, например, в своем новом исследовании, завили, что никакой воды под поверхностью из льда на Марсе нет и представили свои обоснования.

Но ученые из разных университетов Великобритании представили свое исследование, в котором они доказывают наличие жидкой воды под ледяной шапкой на Южном полюсе Марса. В рамках своей научной работы ученые использовали измерения формы поверхности ледяной шапки с помощью приборов космических аппаратов, чтобы обнаружить там закономерности в ее высоте. Затем они создали компьютерные модели, чтобы выяснить, что может повлиять на изменение высоты ледяного покрова.

Исследование показало, что ледяная шапка на Марсе имеет в некоторых частях отклонения по высоте и это может объяснятся наличием подледниковых озер с жидкой водой, так же, как и на Земле. Они еще раз сравнили данные моделирования и показания приборов космических аппаратов, и они практически совпали. Таким образом ученые считают, что вода в жидком состоянии подо льдом на Марсе все же существует. По словам ученых, она не замерзает из-за того, что на Красной планете продолжается геотермальная активность, что позволяет поддерживать более высокую температуру под поверхностью ледяного покрова.

[ + – ] Исследование показало, что ледяная шапка на Марсе имеет в некоторых частях отклонения по высоте и это может объяснятся наличием подледниковых озер с жидкой водой, так же, как и на Земле Фото: NASA/JPL

"Подледниковые озера на Марсе существуют, но это не обязательно говорит о том, что там существует сейчас жизнь. Эта вода слишком соленая даже для микробов. Но возможно в прошлом на Марсе и были живые организмы, когда климат на планете был другим", — говорит Фрэнсис Батчер из Университета Шеффилда.

По словам Нила Арнольда из Кембриджского университета, результаты исследования показывают очень высокую вероятность существования резервуаров из жидкой воды под ледниковой шапкой на Южном полюсе Марса, хотя таких озер там может быть немного, а может быть и вообще одно.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Уэбба недавно сделал изображения Марса.

Что касается космических телескопов, то, как уже писал Фокус, NASA планирует совместную с компанией SpaceX миссию к телескопу Хаббл, в рамках которой может быть проведена модернизация космической обсерватории, которой уже 32 года.