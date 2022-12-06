Не мертвий Марс. Учені виявили приховану структуру під поверхнею планети

Нещодавно виявлена підземна структура може допомогти пояснити нещодавній вулканізм і землетруси на Червоній планеті.

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Вулканічна активність на Марсі відбувалася в перші 1,5 млрд років існування планети. Але вчені довгі роки вважали, що з того часу Марс став "мертвою" планетою в цьому плані. За останні кілька років учені виявили ознаки геологічної активності на цій планеті. У межах нового дослідження вчені виявили величезну грибоподібну структуру з розпеченої породи під регіоном, який називається рівнина Елізій. Саме наявність цієї структури може пояснити існування нещодавньої геологічної активності, пише Space.

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"Ми можемо з упевненістю заявити, що Марс — це не мертва планета, як показує наше дослідження", — говорить Адріан Броке з Університету штату Арізона, що в США.

Відкриття, які зробили нещодавно вчені, показують, що Марс усе ще може бути вулканічно активною планетою і виверження тут відбувалися протягом останніх 53 тисяч років. Про це дослідження Фокус докладно писав. Також докази геологічної активності на Марсі надав і посадковий апарат InSight, який зміг зафіксувати сотні марсотрусів.

[ + – ] Докази геологічної активності на Марсі надав і посадковий апарат InSight, який зміг зафіксувати сотні марсотрусів Фото: NASA

Але в ході нового дослідження вчені використали дані орбітальних апаратів і з'ясували, що під рівниною Елізій розташований мантійний плюм — грибоподібна структура, яка складається з розпеченої породи й піднімається з глибини 1500 км, де проходить кордон між ядром і мантією.

"Наші дані вказують на те, що цей мантійний плюм простягається приблизно на 4 тисячі км, що можна порівняти з територією США", — говорить Броке.

[ + – ] "Наші дані вказують на те, що цей мантійний плюм простягається приблизно на 4 тисячі км, що можна порівняти з територією США", — говорить Броке Фото: space.com

За словами вчених, такі структури вже виявлені на Землі, але вперше такий мантійний плюм виявили на Марсі. Вчені вважають, що це мантійний плюм підняв кору Марса більш ніж на 1,6 км, виносячи гарячу магму на поверхню планети й викликаючи марсотруси, які зафіксував апарат InSight.

"Ми вважаємо, що за відродження вулканічної активності на Марсі після сотень мільйонів років затишшя відповідає саме цей мантійний плюм", — каже Броке.

За словами вчених, можливо, під рівниною Елізій розташований єдиний активний мантійний плюм, хоча другий може ховатися під регіоном Фарсіда. Це область на Марсі шириною 4800 км, де розташовані найбільші вулкани в Сонячній системі, хоча вони й не діють зараз. Але геологічна активність у цьому регіоні продовжується. Нове дослідження передбачає, що Марс — це третя планета після Землі та Венери, де досі виявляють свою активність мантійні плюми.

[ + – ] Частина рівнини Елізій на Марсі Фото: NASA

"Ми думали, що апарат InSight приземлився в геологічно мертвому регіоні (апарат приземлився на рівнині Елізій ще у 2018 році — прим.ред.), але виявилося, що він здійснив посадку на вершину активного мантійного плюму", — говорить Броке.

Поки що вчені не знають, як міг порівняно нещодавно утворитися мантійний плюм на Марсі, який охолонув кілька мільярдів років тому. Такому плюму потрібно кілька сотень мільйонів років, щоб піднятися від межі ядра та мантії до поверхні. Але після цього він залишається активним від кількох десятків до кількох сотень мільйонів років.

"Отже, цей плюм сформувався й досяг основи кори порівняно недавно, що дивно. Це не старий плюм. У надрах планети ховається ще багато невідомого та незрозумілого нам, і такі відкриття допомагають зрозуміти еволюцію Марса. Так, Марс не мертвий, і це відкриття можна порівняти з тим, що тепер ми знаємо, що й Місяць також не мертвий. Хоча довгий час саме так і вважалося", — каже Броке.

Нагадуємо, що вчені пропонують створити на Марсі природний заповідник зі своєю атмосферою, де можна висадити цілий лісовий масив. Навіщо це потрібно та як це можна реалізувати, писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що в четвер, 8 грудня, можна спостерігати унікальну подію, коли Марс зникне з нічного неба на деякий час.