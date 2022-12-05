Ліс під ковпаком. На Марсі пропонують створити природний заповідник зі своєю атмосферою

Про тераформування Червоної планети не йдеться, потрібно лише створити невеликі оази земної природи.

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Через 80 років, згідно з прогнозом ООН, на Землі житиме понад 11 млрд людей. Зростання населення провокує ще більший вплив, і часто негативний, на природу. Одним зі способів врятувати Землю від перетворення на величезне звалище стане колонізація інших планет, і почати можна з Марса. І на цій планеті можна створити земну екосистему. Наприклад, якщо побудувати величезні куполи із земною рослинністю, можливо, це буде навіть цілий лісовий масив, пише Futurism.

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Інженер Пол Сміт із Бристольського університету, що у Великобританії, пропонує побудувати на Марсі природний заповідник, який діятиме як психологічний притулок і ботанічний сад для майбутніх колоністів Червоної планети. Цей заповідник можна створити під величезним куполом на Марсі.

Деякі вчені вважають, що заселення інших планет і, отже, теоретичне зниження негативного впливу на природу є єдиним способом зберегти наш вид. Такої самої точки зору дотримується й Сміт. Він вважає, що неконтрольоване зростання населення Землі істотно зашкодить усій екосистемі планети. Тому потрібно створювати нові колонії на Марсі та, можливо, навіть піддати планету частковому тераформуванню.

[ + – ] Звичайно ж, умови на Марсі істотно відрізняються від земних. Тут набагато холодніше, планета сухіша nf має зовсім іншу атмосферу/ Фото: Futurism

Звичайно ж, умови на Марсі істотно відрізняються від земних. Тут набагато холодніше, планета сухіша nf має зовсім іншу атмосферу. Але з іншого боку під поверхнею планети, як вважають учені, є великі резервуари з водяного льоду.

Якщо використовувати ці й інші ресурси Марса, можна побудувати на планеті купол із регульованою атмосферою. Також варто враховувати той факт, що місцеві породи багаті на деякі елементи, які можуть допомогти з вирощуванням земних рослин. Але варто зазначити, що в марсіанському ґрунті не вистачає низки необхідних мікроелементів, а також мікроорганізмів, що збагачують ґрунт.

Але Сміт не пропонує тераформувати всю марсіанську поверхню. Натомість він пропонує створити в таких куполах земні лісові масиви, які ефективно служитимуть оазисами, пропонуючи як психологічні, так і інші переваги для колоністів Марса.

[ + – ] Один із проєктів людської колонії на Марсі Фото: Universe Today

"Це буде своєрідний природний притулок, природний заповідник, якщо хочете, який можна використовувати для отримання цінних ресурсів", — говорить Сміт.

Поки що невирішеною проблемою в проєкті Сміта залишається дуже високий рівень сонячного та космічного випромінювання на Марсі, а також залишається відкритим питання, як не таке, як на Землі, магнітне поле вплине на рослинність.

Тим не менш, Сміт вважає, що подальші дослідження призведуть до правильного вирішення цих проблем. У будь-якому випадку Сміт вважає, що заселення інших планет і створення там природних земних оаз допоможе вирятувати Землю від катастрофи.

"Людство має вижити, і, звичайно, хотілося б, щоб вижила й Земля. Тому про це потрібно почати думати вже зараз", — каже Сміт.

Як уже писав Фокус, через кілька днів Марс зникне, і ця подія не обійдеться без Місяця. Найголовніше, що його можна буде побачити неозброєним оком.

Також Фокус писав про те, що мільярди років тому в Марс врізався величезний астероїд, який спричинив справжню планетарну катастрофу.