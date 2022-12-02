Щось величезне врізалося в Марс і викликало справжню катастрофу: що з'ясували вчені

Карти поверхні Червоної планети показують, що катастрофа сталася приблизно 3,4 млрд. років тому.

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Вчені вважають, що понад 3 мільярди років тому в Марс врізався величезний астероїд, який став причиною появи мегацунамі, пише Gizmodo.

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Першим космічним апаратом, який приземлився на поверхні Марса, був апарат NASA під назвою "Вікінг-1". Він приземлився в 1976 році на Рівнині Хріса, яка є гігантською низовиною площею 500 тисяч кв.км. І тепер група вчених вважає, що вони знайшли докази стародавнього мегацунамі, яке пронеслося Марсом 3,4 млрд років тому на відстані трохи менше 1000 км від місця посадки космічного апарату.

[ + – ] Рівнина Хріса на Марсі Фото: NASA

Вчені з Планетологічного інституту США (перебуває в штаті Арізона) виявили величезний ударний кратер діаметром приблизно 110 км, який залишився після падіння астероїда в далекому минулому Марса.

Вчені вивчили карти поверхні Червоної планети та з'ясували, що ударний кратер, який вони назвали Поль, з'явився приблизно 3,4 млрд. років тому. Це був час, коли на Землі нещодавно з'явилися перші життєві форми. Моделювання показало, що удар астероїда був настільки сильним, що вся порода піднялася з дна древнього океану і її забрало величезними потоками води.

[ + – ] Моделювання показало, що удар астероїда був настільки сильним, що вся порода піднялася з дна древнього океану і її забрало величезними потоками води. Фото: wikipedia

За словами Алексіса Родрігеса з Планетологічного інституту, це було величезне мегацунамі, висота хвилі в якому складала приблизно 250 метрів. Вчені вважають, що це було дуже незвичайне цунамі, яке відрізняється від тих, що з'являються на Землі. Багато вчених сходяться на тому, що в далекому минулому Марс справді був покритий водою і мав тепліший і вологіший клімат, ніж зараз.

Дослідження показало, що, враховуючи розміри кратера, астероїд, який його створив, міг мати приблизні розміри 3 на 10 км. Вчені вважають, що потужність вибуху становила від 500 тисяч до 13 млн мегатонн енергії у тротиловому еквіваленті. Для порівняння, найпотужніша термоядерна бомба в історії людства — радянська "Цар-бомба", яка у 1961 році звільнила енергії в 57 мегатонн у тротиловому еквіваленті.

За словами Родрігеса, тепер потрібно підготувати новий космічний апарат для посадки у цьому регіоні, щоб докладно вивчити усі місцеві гірські породи. Таким чином, можна дізнатися про те, як відбувалася еволюція марсіанського океану, і чи є тут ознаки стародавнього мікробного життя.

[ + – ] За словами Родрігеса, тепер потрібно підготувати новий космічний апарат для посадки у цьому регіоні, щоб докладно вивчити усі місцеві гірські породи. Таким чином, можна дізнатися про те, як відбувалася еволюція марсіанського океану, і чи є тут ознаки стародавнього мікробного життя. Фото: NASA

Але поки що основне завдання NASA на Марсі — це доставити зібрані зразки породи марсоходом Perseverance у кратері Єзеро на Землю. Програма під назвою Mars Sample Return передбачає, що в ній буде задіяно декілька нових космічних апаратів, за допомогою яких можна буде здійснити доставку зразків на Землю вже на початку наступного десятиліття.

Також зараз NASA зосередило свою увагу на Венері, куди наприкінці 2020-х років повинні вирушити два космічні апарати DAVINCI+ і Veritas.

Враховуючи ще й місячну програму Artemis, яка зараз вже успішно реалізується, невідомо чи зможе NASA відправити ще один апарат у кратер Поль у найближчому майбутньому.

Як уже писав Фокус, мисливець за інопланетянами виявив на Марсі "статую позаземної істоти".

Також Фокус писав про недавнє дослідження, яке дало можливість вченим оцінити потенційну життєдіяльність Венери.