Мисливець за інопланетянами виявив на Марсі "статую позаземної істоти" (відео)

Скотт Ворінг вважає, що знайшов свідчення розумного життя на Червоній планеті.

Related video

Мисливець за інопланетянами, один з авторів порталу UFO Sightings Daily, заявив про те, що на фотографіях марсохода NASA він виявив перекинуту стародавню інопланетну статую, пише The Mirror.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Скотт Ворінг виявив скульптуру, збільшивши фотографію з Марса, опубліковану NASA. У своєму відео, де він описує знахідку, він показав гору, де камінь, здається, звалився зі схилу та зупинився лежати на боці. Ворінг вважає, що цей камінь має вигляд статуї з очима, носом, ротом і короною чи капелюхом. Одне око в статуї розташоване не на своєму місці, тому що воно було зміщене під час падіння каменя.

[ + – ] Скотт Ворінг виявив скульптуру, збільшивши фотографію з Марса, опубліковану NASA Фото: NASA

Мисливець за інопланетянами також припускає, що обличчя цієї статуї може мати риси рептилії, а істота, зображена на статуї, могла жити у воді, що підтверджує теорію вчених, що на Марсі колись вона була. Ворінг стверджує, що ця статуя є доказом того, що інопланетяни справді жили на Марсі в минулому.

На відео Ворінг показав збільшену версію статуї та додав кольори, щоб виділити частини, які дійсно інтригують. За словами Ворінга, саме тут можна розрізнити частини тіла позаземної істоти.

"Ця істота не схожа на гуманоїда. Вона має вигляд рептилії. Це схоже на стародавню скульптуру. Тепер подивіться на це око, воно дивиться вбік, бо вона впала та вдарилася об цей величезний схил гори", — каже у своєму ролику Ворінг.

Ворінг навіть порівняв цю статую зі знаменитими скульптурами на острові Великодня, і коментатори погодилися з таким твердженням.

[ + – ] Ворінг стверджує, що ця статуя є доказом того, що інопланетяни справді жили на Марсі в минулому Фото: NASA

Раніше Ворінг підтримав теорію про те, що виявлені двері на Марсі, які побачили багато любителів космосу на знімках марсохода Curiosity, справді мають штучне походження. І це є доказом існування розумного життя на Червоній планеті. Ворінг проаналізував фотографії з Марса та знайшов схожість із дверним отвором в одній із гробниць Стародавнього Єгипту. За його словами, вони дуже схожі та призначені для проходу дуже низьких істот.

[ + – ] Ворінг навіть порівняв цю статую зі знаменитими скульптурами на острові Великодня, і коментатори погодилися з таким твердженням Фото: NASA

"На Марсі так багато доказів існування стародавнього інопланетного життя. Ці докази можна виявити на багатьох фотографіях із Червоної планети. З такою кількістю конкретних свідчень я не знаю, чому вчені заперечують це. Я на 100% впевнений, що колись на Марсі жили процвітали розумні істоти", — каже Ворінг.

Фокус уже писав про те, що в NASA пояснили, чим насправді є знамениті двері на Марсі, які наробили багато галасу в мережі.

Також Фокус писав про те, що на знімках марсохода Perseverance виявили чорну крапку, що літає в небі.

Нагадуємо, що вчені виявили нові органічні сполуки на Червоній планеті, що може говорити про те, що на Марсі колись було життя.