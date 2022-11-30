Невідомий піксель. На знімках неба Марса побачили чорну "летючу" крапку (фото)

На новому знімку Perseverance видно кам'янистий марсіанський краєвид і шматок неба, на якому чітко вирізняється чорна крапка.

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Марсохід NASA Perseverance продовжує своє дослідження Марса та водночас робить пейзажні знімки Червоної планети. На одній із таких фотографій, зроблених минулого тижня, помітили дивну чорну крапку, яка "ширяла" в небі над марсіанською поверхнею, пише Cnet.

Відомо, що знімок зробила навігаційна камера Perseverance, розташована на щоглі марсохода. На знімку видно кам'янистий марсіанський краєвид і шматок неба, на якому чітко вирізняється чорна крапка. Вона ніби зависла високо над поверхнею, що, звичайно, породило безліч теорій, пов'язаних із інопланетянами.

Деякі користувачі Reddit жартома припустили, що в кадр камери марсохода потрапила мурашка або пакет, що носить вітром. Форма чорної крапки справді трохи нагадує незрозумілий уламок, який, здається, падає на поверхню Марса чи піднімається в небо.

На жаль, чорної крапки в марсіанському небі не існує. Експерти називають такі об'єкти на фото артефактами або битими пікселями.

"Вони з'являються через частинки сміття мікронного розміру на детекторі. Більшість камер мають такі артефакти. Зазвичай вони стають помітними лише тоді, коли камера робить знімки неба або іншої плоскої радіометричної поверхні", — каже фахівець із Лабораторії реактивного руху NASA Джастін Макі.

Якщо ж таке пояснення не здається переконливим, тоді варто поглянути на інше зображення, зроблене камерою марсохода Perseverance. На ньому видно ту ж саму чорну крапку, тільки тепер на тлі піщаного ландшафту.

[ + – ] Та сама чорна крапка, тільки тепер на тлі піщаного ландшафту Фото: марсоход образец

Проблеми з битими пікселями виникали й раніше. Наприклад, на початку жовтня марсохід NASA Curiosity, який займається дослідженням кратера Гейла, зробив знімок із подібною чорною крапкою.

Члени команди місії Perseverance ще минулого року порушували питання про артефакти камери, встановленої на щоглі камери марсохода. Плями на знімках з'являються на необроблених фотографіях, які ще не були очищені від артефактів.

Марсохід Perseverance досліджує Марс із початку 2021 року та вже знайшов на поверхні планети безліч "дивних" об'єктів, пояснення яким усе ж таки знайшлося. Наприклад, нещодавно марсохід побачив на Червоній планеті клубок мотузки та блискучий шматочок фольги, які залишилися після посадки Perseverance.