Неопознанный пиксель. На снимках неба Марса увидели "летающую" черную точку (фото)

На новом снимке Perseverance виден каменистый марсианский пейзаж и кусок неба, на котором четко выделяется черная точка.

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Марсоход NASA Perseverance продолжает свое исследование Марса и попутно делает пейзажные снимки Красной планеты. На одной из таких фотографий, сделанных на прошлой неделе, заметили странную черную точку, которая "парила" в небе над марсианской поверхностью, пишет Cnet.

Известно, что снимок был сделан навигационной камерой Perseverance, расположенной на мачте марсохода. На снимке виден каменистый марсианский пейзаж и кусок неба, на котором четко выделяется черная точка. Она словно зависла высоко над поверхностью, что конечно же, породило множество теорий, связанных с инопланетянами.

Некоторые пользователи Reddit шутя предположили, что в кадр камеры марсохода попал муравей или же пакет, уносимый ветром. Форма черной точки действительно немного напоминает необъяснимый осколок, который кажется, падает на поверхность Марса или поднимается в небо.

Увы, черной точки в марсианском небе не существует. Эксперты называют такие объекты на фото артефактами или же "битыми пикселями".

"Они появляются из-за частичек мусора микронного размера на детектора. Большинство камер имеют такие артефакты. Обычно они становятся заметными только тогда, когда камера делает снимки неба или другой плоской радиометрической поверхности", — говорит специалист из Лаборатории реактивного движения NASA Джастин Маки.

Если же такое объяснение не кажется убедительным, тогда стоит взглянуть на другое изображение, сделанное той же камерой марсохода Perseverance. На нем видна все та же черная точка, только теперь на фоне песчаного ландшафта.

[ + – ] Все та же черная точка, только теперь на фоне песчаного ландшафта Фото: NASA/JPL-Caltech/Red circle by Amanda Kooser

Проблемы с битыми пикселями появлялись и раньше. Например, в начале октября марсоход NASA Curiosity, который занимается исследованием кратера Гейла, сделал снимок с подобной черной точкой.

Члены команды миссии Perseverance еще в прошлом году поднимали вопрос об артефактах камеры, установленной на мачте камеры марсохода. Пятнышки на снимках появляются на необработанных фотографиях, которые еще не были очищены от артефактов.

Марсоход Perseverance исследует Марс с начала 2021 года и уже нашел на поверхности планеты множество "странных" объектов, объяснение которым все же нашлось. Например, не так давно марсоход увидел на Красной планете жмут веревки и блестящий кусочек фольги, которые остались после посадки Perseverance.