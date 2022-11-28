Чи є життя на Марсі: вчені виявили нові органічні сполуки на Червоній планеті

Марсохід Perseverance нещодавно виявив сліди нових органічних сполук у гірських породах кратера Єзеро.

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Учені вже знають про те, що на Марсі є свідчення наявності органічних сполук. Такі дані були отримані за допомогою марсохода Curiosity, орбітального апарата Mars Express і, звичайно, марсохода Perseverance. Але нове дослідження показує наявність на Червоній планеті інших органічних сполук, але чи можуть вони служити ознакою заселеності Марсі, поки сказати точно не можна, пише ScienceAlert.

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Наявність органічних сполук на Марсі не обов'язково свідчить про існування там життя в минулому чи зараз. Вони можуть бути створені в результаті інших процесів. Але вивчення таких сполук може надати більше інформації про воду на Марсі та про те, чи могло взагалі бути життя колись на Червоній планеті.

Марсохід Perseverance виявив у двох різних місцях у кратері Єзеро мінерали, які містять свідчення водних процесів, що стосуються створення органічних сполук. Попередній аналіз вказує на те, що в цих породах можуть бути сліди сполук на основі вуглецю.

Учені вважають, що в далекому минулому кратер Єзеро не був пустелею, а був заповнений водою, адже досі там збереглися сліди давньої річкової дельти. Взаємодія між водою та гірськими породами може призвести до утворення органічних сполук. Учені очікували, що знайдені в кратері Єзеро породи будуть осадовими, тобто вони були відкладені водою, але дані марсохода показали, що більшість дна кратера вулканічна, а не осадова.

[ + – ] Учені вважають, що в далекому минулому кратер Єзеро не був пустелею, а був заповнений водою, адже досі там збереглися сліди давньої річкової дельти. Фото: NASA

Учені з Каліфорнійського технологічного інституту нещодавно проаналізували дані про магматичні породи, які надіслав марсохід Perseverance на Землю. Дослідження показало, що значний контакт із водою в минулому змінив деякі гірські породи в кратері Єзеро. Це були дві різні зміни, які передбачають наявність двох абсолютно різних водних середовищ у різний час у далекому минулому Марса.

Учені з'ясували, що взаємодія з водою призвела до утворення карбонатів у магматичних породах приблизно 3,8–2,7 млрд років тому. А в період між 2,6 і 2,3 млрд років тому багата на сіль вода могла викликати утворення сульфатно-перхлоратних (соляних) сумішей у гірських породах.

І карбонатам, і перхлоратам потрібна вода, щоб проникнути в гірські породи, розчиняючи та відкладаючи мінерали в порожнинах, що утворилися внаслідок водної ерозії. Вчені вважають малоймовірним, що вода вступила в контакт із гірськими породами після відкладення перхлоратів, оскільки вони легко розчиняються. У всіх породах учені виявили ознаки органічних сполук.

За словами вчених, тільки доставка зразків цих гірських порід на Землю і їхній подальший аналіз можуть точно розповісти про те, чи були умови в ранній історії Марса придатними для життя. Тобто ці органічні сполуки є свідченням життя. Але така доставка відбудеться не раніше за початок наступного десятиліття.

Як уже писав Фокус, через два роки в космос вирушить космічний апарат, який має допомогти вченим з'ясувати, як з'явилися супутники Марса Фобос і Деймос.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося виявити незвичайну підповерхневу активність на Червоній планеті.