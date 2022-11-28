Есть ли жизнь на Марсе: ученые обнаружили новые органические соединения на Красной планете

Марсоход Perseverance недавно обнаружил следы новых органических соединений в горных породах кратера Езеро.

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Ученые уже знают о том, что на Марсе существуют свидетельства наличия органических соединений. Такие данные были получены с помощью марсохода Curiosity, орбитального аппарата Mars Express и конечно же марсохода Perseverance. Но новое исследование показывает о наличии на Красной планете других органических соединений, но могут ли они служить признаком обитаемости Марсе, пока сказать точно нельзя, пишет ScienceAlert.

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Наличие органических соединений на Марсе не обязательно свидетельствует о существовании там жизни в прошлом или сейчас. Они могут быть созданы в результате совсем других процессов. Но изучение таких соединений может предоставить больше информации о воде на Марсе и о том, могла ли вообще быть жизнь когда-то на Красной планете.

Марсоход Perseverance обнаружил в двух разных местах в кратере Езеро минералы, которые содержат свидетельства водных процессов, имеющих отношение к созданию органических соединений. Предварительный анализ указывает на то, что в этих породах могут быть даже следы соединений на основе углерода.

Ученые считают, что в далеком прошлом кратер Езеро не был пустыней, а был заполнен водой, ведь до сих пор там сохранились следы древней речной дельты. Взаимодействия между водой и горными породами могут привести к образованию органических соединений. Ученые ожидали, что найденные в кратере Езеро породы будут осадочными, то есть они были отложены водой, но данные марсохода показали, что большая часть дна кратера вулканическая, а не осадочная.

[ + – ] Ученые считают, что в далеком прошлом кратер Езеро не был пустыней, а был заполнен водой, ведь до сих пор там сохранились следы древней речной дельты Фото: NASA

Ученые из Калифорнийского технологического института недавно проанализировали данные о магматических породах, которые прислал марсоход Perseverance на Землю. Исследование показало, что значительный контакт с водой в далеком прошлом изменил некоторые горные породы в кратере Езеро. Это были два разных изменения, которые предполагают наличие двух совершенно разных водных сред в разное время в далеком прошлом Марса.

Ученые выяснили, что взаимодействие с водой привело к образованию карбонатов в магматических породах примерно 3,8–2,7 млрд лет назад.А в период между 2,6 и 2,3 млрд лет назад, богатая солью вода могла вызвать образование сульфатно-перхлоратных (соляных) смесей в горных породах.

И карбонатам, и перхлоратам требуется вода, чтобы проникнуть в горные породы, растворяя и откладывая минералы в полостях, которые образовались в результате водной эрозии. Ученые считают маловероятным, что вода вступила в контакт с горными породами после отложения перхлоратов, так как они легко растворяются. Во всех породах ученые обнаружили признаки органических соединений.

По словам ученых, только доставка образцов этих горных пород на Землю сможет и их последующий анализ может точно рассказать о том, были ли условия подходящими для жизни в ранней истории Марса. То есть являются ли эти органические соединения свидетельство жизни. Но такая доставка произойдет не раньше начала следующего десятилетия.

Как уже писал Фокус, через два года в космос отправится космический аппарат, который должен помочь ученым выяснить, как появились спутники Марса – Фобос и Деймос.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось обнаружить необычную подповерхностную активность на Красной планете.