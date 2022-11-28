Попасть в игольное ушко. На один из самых маленьких спутников в Солнечной системе отправят вездеход
Еще никогда до этого исследовательский аппарат с колесами не путешествовал по такому маленькому космическому телу.
Японское агентство аэрокосмических исследований и Европейское космическое агентство объединяют усилия для того, чтобы вместе исследовать один из самых необычных спутников в Солнечной системе – Фобос, который кружит вокруг Марса, пишет Inverse.
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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в 2024 году планирует отправить к спутникам Марса, Деймосу и Фобосу, космический аппарат Martian Moons eXploration (MMX). Если Деймос этот аппарат будет изучать только издалека, то Фобос удостоится большей чести – на него будет спущен вездеход, разработкой которого занимается Немецкий центр авиации и космонавтики (DLR).
Этот вездеход имеет название MMX Rover и представляет собой небольшой колесный аппарат весом 25 кг. Его основная задача – приземлиться на поверхности Фобоса, взять образцы местной породы и отправить их для исследования на Землю. По словам разработчиков, MMX Rover будет спущен на поверхность спутника Марса с высоты всего в 50 метров.
"Это будет настоящий технологический прорыв. Еще никогда космический аппарат с колесами не перемещался по поверхности такого маленького небесного тела, которое имеет силу тяжести эквивалентную всего 1/1000 силы тяжести на Земле", — говорит Маркус Гребенштейн из DLR.
По словам инженеров MMX Rover во время посадки совершит несколько кувырков над поверхностью Фобоса и приземлится в непредсказуемом положении. Но он должен сам восстановить нормальное положение с помощью двигателя, после чего развернет свои солнечные панели. Далее он будет двигаться очень медленно по поверхности. С помощью приборов этого вездехода ученые хотят больше узнать о структуре Фобоса и ответить на главный вопрос: как появились оба спутника Марса?
Ученые до сих пор точно не знают, каково истинное происхождение Фобоса и Деймоса. Возможно, они были захвачены гравитацией Марса, когда пролетали мимо планеты и на самом деле они являются астероидами либо из главного пояса астероидов, либо из дальнего региона Солнечной системы – пояса Койпера. Спутники могли появится в результате удара другого большого тела по Марсу и таким образом они являются частью Красной планеты.
Некоторые данные указывают на то, что эти два спутника подвержены гравитационному влиянию Марса, которое постепенно разрывает их на части. Поэтому возможно они однажды уже были разрушены и снова восстановились с течением времени.
Об этом исследовании, которое указывает на возможную скорую гибель спутников Марсе, Фокус уже писал.
Чтобы узнать правду нужно изучить минералогический состав Фобоса, который и покажет, как появился этот спутник и его напарник на орбите Марса. Например, некоторые элементы чаще встречаются во внутренней части Солнечной системы, тогда как другие образуются только на ее краю.
По словам ученых, MMX Rover будет иметь 4 камеры, две из которых будут использоваться для ориентирования в пространстве, а другие две будут следить за состоянием его колес и окружающей поверхностью.
Но самое главное японские ученые из JAXA хотят не просто собрать образцы горной породы на Фобосе, но и отправить их на Землю. Подобный, причем успешный, опыт у них уже есть. Ранее с помощью аппарата "Хаябуса-2" удалось собрать образцы породы на астероиде Рюгу и доставить их на нашу планету.
Но теперь ученые хотят собрать в 100 раз больше вещества на Фобосе, но для этого у вездехода MMX Rover будет всего 90 минут, прежде чем аппарат MMX отдалится от спутника Марса. Если все пойдет по плану, то образцы с поверхности Фобоса прилетят на Землю в 2029 году. Что касается самого вездехода, то он закончит свою жизнь на Фобосе.
Фокус уже писал о самой знаменитой на сегодня космической программе NASA — Artemis. Эта программа предусматривает возвращение человека на Луну уже в ближайшие годы. Но профессор из Кембриджского университета считает, что эта программа станет последней для астронавтов и никто не полетит больше ни на Луну, ни на Марс.