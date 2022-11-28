Попасть в игольное ушко. На один из самых маленьких спутников в Солнечной системе отправят вездеход

Еще никогда до этого исследовательский аппарат с колесами не путешествовал по такому маленькому космическому телу.

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Японское агентство аэрокосмических исследований и Европейское космическое агентство объединяют усилия для того, чтобы вместе исследовать один из самых необычных спутников в Солнечной системе – Фобос, который кружит вокруг Марса, пишет Inverse.

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в 2024 году планирует отправить к спутникам Марса, Деймосу и Фобосу, космический аппарат Martian Moons eXploration (MMX). Если Деймос этот аппарат будет изучать только издалека, то Фобос удостоится большей чести – на него будет спущен вездеход, разработкой которого занимается Немецкий центр авиации и космонавтики (DLR).

Этот вездеход имеет название MMX Rover и представляет собой небольшой колесный аппарат весом 25 кг. Его основная задача – приземлиться на поверхности Фобоса, взять образцы местной породы и отправить их для исследования на Землю. По словам разработчиков, MMX Rover будет спущен на поверхность спутника Марса с высоты всего в 50 метров.

[ + – ] Этот вездеход имеет название MMX Rover и представляет собой небольшой колесный аппарат весом 25 кг. Его основная задача – приземлится на поверхности Фобоса, взять образцы местной породы и отправить их для исследования на Землю. По словам разработчиков MMX Rover будет спущен на поверхность спутника Марса с высоты всего в 50 метров Фото: Inverse

"Это будет настоящий технологический прорыв. Еще никогда космический аппарат с колесами не перемещался по поверхности такого маленького небесного тела, которое имеет силу тяжести эквивалентную всего 1/1000 силы тяжести на Земле", — говорит Маркус Гребенштейн из DLR.

По словам инженеров MMX Rover во время посадки совершит несколько кувырков над поверхностью Фобоса и приземлится в непредсказуемом положении. Но он должен сам восстановить нормальное положение с помощью двигателя, после чего развернет свои солнечные панели. Далее он будет двигаться очень медленно по поверхности. С помощью приборов этого вездехода ученые хотят больше узнать о структуре Фобоса и ответить на главный вопрос: как появились оба спутника Марса?

Ученые до сих пор точно не знают, каково истинное происхождение Фобоса и Деймоса. Возможно, они были захвачены гравитацией Марса, когда пролетали мимо планеты и на самом деле они являются астероидами либо из главного пояса астероидов, либо из дальнего региона Солнечной системы – пояса Койпера. Спутники могли появится в результате удара другого большого тела по Марсу и таким образом они являются частью Красной планеты.

[ + – ] Ученые до сих пор точно не знают, каково истинное происхождение Фобоса (на фото) и Деймоса Фото: NASA

Некоторые данные указывают на то, что эти два спутника подвержены гравитационному влиянию Марса, которое постепенно разрывает их на части. Поэтому возможно они однажды уже были разрушены и снова восстановились с течением времени.

Об этом исследовании, которое указывает на возможную скорую гибель спутников Марсе, Фокус уже писал.

Чтобы узнать правду нужно изучить минералогический состав Фобоса, который и покажет, как появился этот спутник и его напарник на орбите Марса. Например, некоторые элементы чаще встречаются во внутренней части Солнечной системы, тогда как другие образуются только на ее краю.

По словам ученых, MMX Rover будет иметь 4 камеры, две из которых будут использоваться для ориентирования в пространстве, а другие две будут следить за состоянием его колес и окружающей поверхностью.

Но самое главное японские ученые из JAXA хотят не просто собрать образцы горной породы на Фобосе, но и отправить их на Землю. Подобный, причем успешный, опыт у них уже есть. Ранее с помощью аппарата "Хаябуса-2" удалось собрать образцы породы на астероиде Рюгу и доставить их на нашу планету.

Но теперь ученые хотят собрать в 100 раз больше вещества на Фобосе, но для этого у вездехода MMX Rover будет всего 90 минут, прежде чем аппарат MMX отдалится от спутника Марса. Если все пойдет по плану, то образцы с поверхности Фобоса прилетят на Землю в 2029 году. Что касается самого вездехода, то он закончит свою жизнь на Фобосе.

Фокус уже писал о самой знаменитой на сегодня космической программе NASA — Artemis. Эта программа предусматривает возвращение человека на Луну уже в ближайшие годы. Но профессор из Кембриджского университета считает, что эта программа станет последней для астронавтов и никто не полетит больше ни на Луну, ни на Марс.