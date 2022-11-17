Смерть Фобоса. Марс медленно, но верно, разрывает свой больший спутник на части

По прогнозам ученых, вокруг Красной планеты может образоваться кольцо из обломков, похожее на кольца Сатурна.

Related video

Группа ученых опубликовала новую статью в журнале The Planetary Science Journal, в которой утверждается, что больший спутник Марса Фобос в будущем пострадает от действия гравитации Марса. В конечном итоге Марс разорвет на части свой спутник и вокруг планеты появятся такие же кольца, как и у Сатурна, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые считают, что на Фобосе видны признаки того, что Марс негативно воздействует на него своей гравитацией, что приведет к тому, что этот спутник развалится на части с образованием кольца из обломков вокруг Красной планеты.

Ученые считают, что необычные трещины на поверхности Фобоса, которые раньше считали следствием ударов астероидов, на самом деле являются постоянно расширяющимися каньонами. И это расширение происходит из-за гравитационного влияния Красной планеты на свой больший по размерам спутник.

[ + – ] Ученые считают, что необычные трещины на поверхности Фобоса, которые раньше считали следствием ударов астероидов, на самом деле являются постоянно расширяющимися каньонами. И это расширение происходит из-за гравитационного влияния Красной планеты на свой больший по размерам спутник Фото: Forbes

Поэтому ученые предполагают, что Фобос медленно, но верно разрывается на части по мере своего приближения к Марсу. Уже известно, что этот спутник, который имеет нестабильную орбиту, медленно сближается с Красной планетой со скоростью в почти 2 метра каждые 100 лет.

Считается, что Фобос может быть, как обломком самого Марса, так и притянутым гравитацией планеты астероидом. Его диаметр в самом широком месте составляет всего 27 км. Для сравнения диаметр Луны – 3475 км. Если Луна находится от Земли на расстоянии в 384 400 км и совершает один оборот вокруг планеты за 27 дней, то Фобос удален от Марса всего на 6 тысяч км и делает оборот вокруг планеты три раза за 24 земных часа.

[ + – ] Считается, что Фобос может быть, как обломком самого Марса, так и притянутым гравитацией планеты астероидом. Его диаметр в самом широком месте составляет всего 27 км. Для сравнения диаметр Луны – 3475 км Фото: NASA

Ученые считают, что на Фобос, который медленно приближается к Марсу влияют так называемые приливные силы планеты, которые уже заставляют появляться трещины на поверхности спутника. По прогнозам ученых, эти приливные силы будут только увеличиваться со временем, что и приведет к полному разрушению Фобоса с появлением кольца из обломков вокруг Марса.

В новом исследовании ученые создали моделирование, которое подтвердило их догадки касательно того, что такие одинаковые трещины на поверхности Фобоса могут быть созданы под воздействием Марса. Если Фобос не распадется на части раньше, то примерно через 40 млн лет он упадет на поверхность Марса. Фокус уже писал об этом исследовании, которое раскрывает подробности такого сценария развития событий. Но если следовать предположениям ученых, то он уже находится в стадии разрушения и исчезнет как целостный объект намного раньше.

[ + – ] Если Фобос не распадется на части раньше, то примерно через 40 млн лет он упадет на поверхность Марса. Но если следовать предположениям ученых, то он уже находится в стадии разрушения и исчезнет как целостный объект намного раньше Фото: NASA

Более точно сказать, что происходит с Фобосом сможет японский космический аппарат Martian Moon Exploration, который полетит к спутникам Марса в 2024 году. Он не только изучит его поверхность и внутреннюю структуру, но и возьмет образцы породы и доставит их на Землю в 2029 году.

Фокус уже писал о том, что с помощью космического аппарата Mars Express, ученые смогли выяснить, что у Фобоса внутри есть неизвестные ученым особенности.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат Mars Express обнаружил на Марсе "земные" облака.