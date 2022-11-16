Аппарат Mars Express обнаружил на Марсе "земные" облака (фото)

Новые снимки орбитального аппарата Mars Express являются свидетельством того, что на двух планетах облака формируются одинаково, несмотря на то, что на Марсе и Земле абсолютно разные атмосферы.

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С помощью своих приборов космический аппарат Mars Express сделал несколько изображений пылевых бурь, которые бушевали на Марсе в районе Северного полюса. Ученые проанализировали эти снимки и пришли к выводу, что большие облака из пыли формируются на Красной планете так же, как и облака из водяного пара на Земле. И это очень интригует, ведь это абсолютно разные планеты, пишет Gizmodo.

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Облака на нашей планете являются огромным скоплением холодного водяного пара. Они формируются благодаря круговороту воды на Земле и особенностям нашей атмосферы. Но на Марсе атмосфера значительно отличается: она намного холоднее и очень разреженная, ее плотность составляет всего 1% плотности земной атмосферы.

[ + – ] С помощью своих приборов космический аппарат Mars Express сделал несколько изображений пылевых бурь, которые бушевали на Марсе в районе Северного полюса Фото: ESA

Тем не менее на Марсе также облака, большинство которых состоит из пыли, которую перемещают очень быстрые ветра и затем она оседает на поверхности планеты. Хотя на Марсе также есть облака, которые содержат воду, из-за того, что на планете есть водяной лед. Но таких облаков там очень мало. Фокус уже писал о том, что облака на Марсе также фотографировал марсоход Curiosity.

"Совершенно неожиданно было обнаружить некоторое сходство облаков на Марсе с облаками на Земле. Изучение пылевых бурь позволило нам провести параллели с процессами, которые происходят на нашей планете", — говорит Колин Уилсон из Европейского космического агентства.

[ + – ] Ученые проанализировали эти снимки и пришли к выводу, что большие облака из пыли формируются на красной планете так же, как и облака из водяного пара на Земле. И это очень интригует, ведь это абсолютно разные планеты Фото: ESA

Как уже писал Фокус, пылевые бури на Марсе – это настоящая проблема для космических аппаратов, которые работают на поверхности планеты. В частности, это касается посадочного аппарата InSight, который просто "задыхается" от огромного слоя пыли, который его покрыл. Из-за этого данный аппарат скоро прекратит свою работу на Марсе.

Но если посмотреть на пылевые бури из космоса, то они оказываются на удивление похожими на те, которые можно увидеть из космоса на Земле. Конечно их отличает цветовая гамма: на Марсе эти облака приобретают более оранжевый оттенок.

[ + – ] Пылевые бури на Марсе – это настоящая проблема для космических аппаратов, которые работают на поверхности планеты Фото: ESA

По словам ученых из Европейского космического агентства, несмотря на непредсказуемость пылевых бурь на Марсе и сильных ветров, которые там существуют, оказывается на планете могут возникать организованные атмосферные структуры.

По словам ученых, нечто подобное можно обнаружить и на Венере, где атмосфера отличается и от земной, и от марсианской. Будущие космчиеские аппараты NASA и Европейского космического агентства, которые полетят к этой планете в начале следующего десятилетия, могут раскрыть большинство метеорологических загадок Венеры.

Что касается Венеры, то как уже писал Фокус, ученые уверены, что на соседней планете можно найти древние окаменелости живущих здесь в далеком прошлом микроорганизмов.

Также Фокус писал о том, что недавно прошло успешное испытание новой технологии, которая позволит будущим космическим аппаратам, и кораблям с экипажем, более комфортно спускаться на поверхность Марса.

Конечно же стоит вспомнить о знаменательном событии в истории освоения космоса человеком. 16 ноября 2022 года NASA успешно отправило к Луне самую мощную космическую ракету. Так начался первый этап в реализации программы Artemis по возвращению человека на спутник Земли.