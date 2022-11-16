Апарат Mars Express виявив на Марсі "земні" хмари (фото)

Нові знімки орбітального апарата Mars Express є свідченням того, що на двох планетах хмари формуються однаково, незважаючи на те, що на Марсі та на Землі абсолютно різні атмосфери.

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За допомогою своїх приладів космічний апарат Mars Express зробив кілька зображень пилових бур, які вирували на Марсі в районі Північного полюса. Вчені проаналізували ці знімки й дійшли висновку, що великі хмари з пилу формуються на Червоній планеті так само, як і хмари з водяної пари на Землі. І це дуже інтригує, адже це абсолютно різні планети, пише Gizmodo.

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Хмари на нашій планеті є величезним скупченням холодної водяної пари. Вони формуються завдяки кругообігу води на Землі й особливостям нашої атмосфери. Але на Марсі атмосфера значно відрізняється: вона набагато холодніша й дуже розріджена, її щільність становить лише 1% густини земної атмосфери.

[ + – ] За допомогою своїх приладів космічний апарат Mars Express зробив кілька зображень пилових бур, які вирували на Марсі в районі Північного полюса Фото: Apophis

Проте на Марсі також хмари, більшість яких складається з пилу, що його переміщують дуже швидкі вітри, і який потім осідає на поверхні планети. Хоча на Марсі також є хмари, які містять воду через те, що на планеті є водяний лід. Але таких хмар там дуже мало. Фокус уже писав, що хмари на Марсі також фотографував марсохід Curiosity.

"Зовсім несподівано було виявити деяку подібність хмар на Марсі з хмарами на Землі. Вивчення пилових бур дозволило нам провести паралелі з процесами, що відбуваються на нашій планеті", — каже Колін Вілсон із Європейського космічного агентства.

[ + – ] Учені проаналізували ці знімки й дійшли висновку, що великі хмари з пилу формуються на червоній планеті так само, як і хмари з водяної пари на Землі. І це дуже інтригує, адже це абсолютно різні планети. Фото: Apophis

Як писав Фокус, пилові бурі на Марсі — це справжня проблема для космічних апаратів, які працюють на поверхні планети. Зокрема, це стосується посадкового апарату InSight, який просто "задихається" від величезного шару пилу, який його покрив. Через це апарат незабаром припинить свою роботу на Марсі.

Але якщо подивитися на пилові бурі з космосу, то вони виявляються напрочуд схожими на ті, які можна побачити з космосу на Землі. Звичайно, їх відрізняє кольорова гама: на Марсі ці хмари набувають більш помаранчевого відтінку.

[ + – ] Пилові бурі на Марсі — це справжня проблема для космічних апаратів, які працюють на поверхні планети Фото: Apophis

За словами вчених із Європейського космічного агентства, незважаючи на непередбачуваність пилових бур на Марсі та сильних вітрів, які там існують, виявляється, на планеті можуть виникати організовані атмосферні структури.

За словами вчених, щось подібне можна знайти й на Венері, де атмосфера відрізняється і від земної, і від марсіанської. Майбутні космічні апарати NASA та Європейського космічного агентства, які полетять до цієї планети на початку наступного десятиліття, можуть розкрити більшість метеорологічних загадок Венери.

Що стосується Венери, то, як уже писав Фокус, учені впевнені, що на сусідній планеті можна знайти стародавні скам'янілості мікроорганізмів, що живуть тут у далекому минулому.

Також Фокус писав про те, що нещодавно пройшло успішне випробування нової технології, яка дозволить майбутнім космічним апаратам і кораблям із екіпажем комфортніше спускатися на поверхню Марса.

Звичайно варто згадати про знаменну подію в історії освоєння космосу людиною. 16 листопада 2022 року NASA успішно відправило до Місяця найпотужнішу космічну ракету. Так розпочався перший етап у реалізації програми Artemis щодо повернення людини на супутник Землі.