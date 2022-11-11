NASA успішно випробувало свою "літальну тарілку" для польотів на Марс (відео)

Новий теплозахисний екран вирушив у космос, а потім успішно приводнився у водах Тихого океану.

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NASA провело успішне випробування нового теплозахисного екрану, який нагадує літальну тарілку під назвою LOFTID, призначеного для захисту як пілотованих, так і безпілотних місій на Марс, пише Space.

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[ + – ] NASA провело успішне випробування нового теплозахисного екрану, який нагадує "літальну тарілку" під назвою LOFTID, призначеного для захисту як пілотованих, так і безпілотних місій на Марс Фото: NASA

10 листопада NASA відправило в космос теплозахисний екран, який до того ж повинен виконувати функцію сповільнювача під час спуску космічних апаратів на Марс. Ця нова технологія була виведена на орбіту на борту ракети Atlas V і незабаром після запуску успішно приводнилася у водах Тихого океану. Таким чином, NASA стало ще на крок ближче до реалізації програми пілотованих польотів на Червону планету. Адже тепер за допомогою LOFTID можна буде спускати на поверхню планети більші космічні кораблі та апарати.

[ + – ] 10 листопада NASA відправило в космос теплозахисний екран, який до того ж повинен виконувати функцію сповільнювача під час спуску космічних апаратів на Марс. Цю нову технологію вивели на орбіту на борту ракети Atlas V і незабаром після запуску успішно приводнили у водах Тихого океану. Фото: NASA

За словами Джима Рейтера з NASA, це одна з найважливіших технологічних новинок, яку випробували останнім часом. Сам теплозахисний екран підняли на висоту 125 км, де успішно розгорнули, після чого почалося його входження в атмосферу. До цієї "літальної тарілки" був прикріплений прилад для збору даних, які вчені ретельно аналізуватимуть.

"Ми отримали чудову можливість отримати інформацію про те, як пройшов цей політ і тепер можна точно дізнатися, як працює ця технологія в реальних умовах. Все пройшло дуже добре, як ми й передбачали", — каже Грег Суонсон із NASA.

Розробка LOFTID коштувала космічному агентству 93 млн. доларів. Цей екран повинен буде захищати майбутні місії на Марс від тепла, яке створюється під час тертя в атмосфері, а також буде своєрідним "гальмом", яке сповільнить спуск на поверхню і зробить його більш плавним.

За словами вчених із NASA, незважаючи на дуже тонку атмосферу на Марсі, спуск апаратів на поверхню викликає деякі труднощі. Наприклад, парашутів недостатньо для того, щоб спустити не те, що великий космічний корабель з екіпажем, а навіть менші апарати, такі як марсоходи.

Ті ж марсоходи Spirit та Opportunity спускалися на поверхню Марса у спеціальних "подушках безпеки", які пом'якшували падіння. Найбільшим марсоходам Curiosity і Perseverance був потрібний не тільки парашут, захисний екран, а й спеціальний апарат з ракетним двигуном, який і доставив марсоходи на поверхню.

[ + – ] За словами вчених із NASA, незважаючи на дуже тонку атмосферу на Марсі, спуск апаратів на поверхню викликає деякі труднощі. Наприклад, парашутів недостатньо для того, щоб спустити не те що великий космічний корабель з екіпажем, а навіть менші апарати, такі як марсоходи Фото: NASA

Цей апарат для спуску на поверхню Марса може нести лише 1 тонну вантажу, і цього явно замало, щоб приземлити космічний корабель з людьми. Нова технологія LOFTID забезпечить доставку на поверхню Червоної планети важчі апарати і, звичайно ж, астронавтів майбутніх місій.

Поки що в NASA не знають, коли люди зможуть полетіти на Марс, але, швидше за все, це може статися десь у 2040-х роках. Поки що космічне агентство докладає всіх зусиль, щоб реалізувати перший етап програми Artemis. Він передбачає запуск у космос найпотужнішої у світі ракети Space Launch System, яка відправить у політ навколо Місяця космічний корабель Orion. Поки що це буде безпілотна місія, яка, як уже писав Фокус, неодноразово переносилася. Нову дату запуску призначено на 16 листопада.

Фокус вже писав про те, що Китай планує скласти конкуренцію США в польотах на Місяць і Марс і це стосується саме пілотованих місій. Зараз у КНР створюють нову потужну ракету, яка може перевершити характеристики досягнення американців. Зокрема, вже пройшло випробування нового ракетного двигуна, призначеного для оснащення цієї ракети.