NASA запускає в космос "літальну тарілку": вона стане в нагоді для майбутніх космічних місій (відео)

У космос відправиться новий теплозахисний екран і за його допомогою можна буде безпечно приземлити космічний корабель на Марсі.

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Вчені з NASA вже 1 листопада збираються провести випробування працездатності нового теплозахисного екрану, який призначений для уповільнення космічних кораблів в атмосфері та для їхнього меншого нагрівання під час спуску, пише Daily Mail.

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Вже 1 листопада цього року на борту ракети Atlas V буде відправлено нову технологічну розробку NASA. Це теплозахисний екран, який повинен буде захищати космічні кораблі та інші великі апарати від нагрівання, а також діяти як сповільнювач швидкого спуску на поверхню будь-якої планети або супутника в Сонячній системі. Його можна буде застосовувати як для пілотованих, так і безпілотних місій. Зокрема, у NASA особливі надії покладають на цей екран для використання під час першої місії на Марс з екіпажем.

Екран буде доставлений на низьку навколоземну орбіту, де він розгорнеться до 6 метрів і спуститься на Землю. У такому розгорнутому вигляді він нагадуватиме "літаючу тарілку", тобто космічний корабель потенційних інопланетян, як часто його зображують. Після розгортання екран спуститься на Землю.

[ + – ] Екран буде доставлений на низьку навколоземну орбіту, де він розгорнеться до 6 метрів і спуститься на Землю. У такому розгорнутому вигляді він нагадуватиме "літальну тарілку", тобто космічний корабель потенційних інопланетян, як часто його зображують. Після розгортання екран спуститься на Землю Фото: NASA

Якщо випробування пройдуть успішно, то NASA хочуть почати використовувати цей щит під назвою LOFTID для спуску важких вантажів на Землю, а в майбутньому для більш плавного спуску космічних апаратів і космічних кораблів з людьми на інші планети.

Що стосується польотів на Марс, які повинні початися вже в наступному десятилітті, то однією з проблем для апаратів, що спускаються (і це буде стосується космічних кораблів з людьми) є розріджена атмосфера планети. Вона не така щільна, як на Землі, тому подібним місіям потрібен спеціальний сповільнювач. Таким гальмом і має виступити LOFTID.

У заяві NASA сказано, що за допомогою нової технології можна буде безпечно занурюватися космічним апаратам в атмосферу не тільки Марса, а й Венери, супутника Сатурна — Титана. Принаймні йдеться про найближчі заплановані місії NASA.

Що стосується Марса, то Фокус вже писав про нове дослідження, яке припускає, що на Червоній планеті якщо й існувало життя, то дуже недовго. І місцеві мікроорганізми зробили все для того, щоби знищити все життя на планеті.

Також Фокус писав про те, що у NASA змогли встановити контроль над особливим космічним апаратом, який відіграє важливу роль у місячній програмі американського космічного агентства.

Фокус також писав про те, що нарешті NASA підтвердило успіх місії, яка була спрямована на випробування нової технології захисту Землі від астероїдів.