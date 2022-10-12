NASA запускає в космос "літальну тарілку": вона стане в нагоді для майбутніх космічних місій (відео)
У космос відправиться новий теплозахисний екран і за його допомогою можна буде безпечно приземлити космічний корабель на Марсі.
Вчені з NASA вже 1 листопада збираються провести випробування працездатності нового теплозахисного екрану, який призначений для уповільнення космічних кораблів в атмосфері та для їхнього меншого нагрівання під час спуску, пише Daily Mail.
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Вже 1 листопада цього року на борту ракети Atlas V буде відправлено нову технологічну розробку NASA. Це теплозахисний екран, який повинен буде захищати космічні кораблі та інші великі апарати від нагрівання, а також діяти як сповільнювач швидкого спуску на поверхню будь-якої планети або супутника в Сонячній системі. Його можна буде застосовувати як для пілотованих, так і безпілотних місій. Зокрема, у NASA особливі надії покладають на цей екран для використання під час першої місії на Марс з екіпажем.
Екран буде доставлений на низьку навколоземну орбіту, де він розгорнеться до 6 метрів і спуститься на Землю. У такому розгорнутому вигляді він нагадуватиме "літаючу тарілку", тобто космічний корабель потенційних інопланетян, як часто його зображують. Після розгортання екран спуститься на Землю.
Якщо випробування пройдуть успішно, то NASA хочуть почати використовувати цей щит під назвою LOFTID для спуску важких вантажів на Землю, а в майбутньому для більш плавного спуску космічних апаратів і космічних кораблів з людьми на інші планети.
Що стосується польотів на Марс, які повинні початися вже в наступному десятилітті, то однією з проблем для апаратів, що спускаються (і це буде стосується космічних кораблів з людьми) є розріджена атмосфера планети. Вона не така щільна, як на Землі, тому подібним місіям потрібен спеціальний сповільнювач. Таким гальмом і має виступити LOFTID.
У заяві NASA сказано, що за допомогою нової технології можна буде безпечно занурюватися космічним апаратам в атмосферу не тільки Марса, а й Венери, супутника Сатурна — Титана. Принаймні йдеться про найближчі заплановані місії NASA.
Що стосується Марса, то Фокус вже писав про нове дослідження, яке припускає, що на Червоній планеті якщо й існувало життя, то дуже недовго. І місцеві мікроорганізми зробили все для того, щоби знищити все життя на планеті.
Також Фокус писав про те, що у NASA змогли встановити контроль над особливим космічним апаратом, який відіграє важливу роль у місячній програмі американського космічного агентства.
Фокус також писав про те, що нарешті NASA підтвердило успіх місії, яка була спрямована на випробування нової технології захисту Землі від астероїдів.