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Технологии и наука

NASA запускается в космос "летающую тарелку": она пригодится для будущих космических миссий (видео)

LOFTID
Фото: NASA | NASA отправит в космос новый теплозащитный экран для космических кораблей

В космос отправится новый теплозащитный экран и с его помощью можно будет безопасно приземлить космический корабль на Марсе.

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Ученые из NASA уже 1 ноября собираются провести испытание работоспособности нового теплозащитного экрана, который предназначен для замедления космических кораблей в атмосфере и для их меньшего нагревания при спуске, пишет Daily Mail.

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Уже 1 ноября этого года на борту ракеты Atlas V будет отправлена новая технологическая разработка NASA. Это теплозащитный экран, который должен будет защищать космические корабли и другие большие аппараты от нагревания, а также будет действовать в качестве замедлителя быстрого спуска на поверхность любой планеты или спутника в Солнечной системе. Его можно будет применять как для пилотируемых, так и для беспилотных миссий. В частности, в NASA особые надежды возлагают на этот экран для использования его во время первой миссии на Марс с экипажем.

Экран будет доставлен на низкую околоземную орбиту, где он развернется до размеров в 6 метров и спустится на Землю. В таком развернутом виде он будет напоминать "летающую тарелку", то есть космический корабль потенциальных инопланетян, как часто его изображают. После развертывания экран спустится на Землю.

LOFTID Fullscreen
Экран будет доставлен на низкую околоземную орбиту, где он развернется до размеров в 6 метров и спустится на Землю. В таком развернутом виде он будет напоминать "летающую тарелку", то есть космический корабль потенциальных инопланетян, как часто его изображают. После развертывания экран спустится на Землю
Фото: NASA

Если испытания пройдут успешно, то в NASA хотят начать использовать этот щит под названием LOFTID для спуска тяжелых грузов на Землю, а в будущем для более плавного спуска космических аппаратов и космических кораблей с людьми на другие планеты.

Что касается полетов на Марс, которые должны начаться уже в следующем десятилетии, то одной из проблем для спускаемых аппаратов (и это будет касается космических кораблей с людьми) является разреженная атмосфера планеты. Она не такая плотная, как на Земле, а потому подобным миссиям нужен специальный замедлитель. Таким тормозом и должен выступить LOFTID.

В заявлении NASA сказано, что с помощью новой технологии можно будет безопасно погружаться космическим аппаратам в атмосферу не только Марса, но и Венеры, а также спутника Сатурна – Титана. По крайней мере речь идет о ближайших запланированных миссиях NASA.

Что касается Марса, то Фокус уже писал о новом исследовании, которое предполагает, что на Красной планете если и существовала жизнь, то очень недолго. И местные микроорганизмы сделали все для того, чтобы уничтожить всю жизнь на планете.

Также Фокус писал о том, что в NASA смогли установить контроль над особым космическим аппаратом, который играет важную роль в лунной программе американского космического агентства.

Фокус также писал о том, что наконец-то NASA подтвердило успех миссии, которая была направлена на испытание новой технологии по защите Земли от астероидов.