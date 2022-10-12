NASA запускается в космос "летающую тарелку": она пригодится для будущих космических миссий (видео)

В космос отправится новый теплозащитный экран и с его помощью можно будет безопасно приземлить космический корабль на Марсе.

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Ученые из NASA уже 1 ноября собираются провести испытание работоспособности нового теплозащитного экрана, который предназначен для замедления космических кораблей в атмосфере и для их меньшего нагревания при спуске, пишет Daily Mail.

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Уже 1 ноября этого года на борту ракеты Atlas V будет отправлена новая технологическая разработка NASA. Это теплозащитный экран, который должен будет защищать космические корабли и другие большие аппараты от нагревания, а также будет действовать в качестве замедлителя быстрого спуска на поверхность любой планеты или спутника в Солнечной системе. Его можно будет применять как для пилотируемых, так и для беспилотных миссий. В частности, в NASA особые надежды возлагают на этот экран для использования его во время первой миссии на Марс с экипажем.

Экран будет доставлен на низкую околоземную орбиту, где он развернется до размеров в 6 метров и спустится на Землю. В таком развернутом виде он будет напоминать "летающую тарелку", то есть космический корабль потенциальных инопланетян, как часто его изображают. После развертывания экран спустится на Землю.

[ + – ] Экран будет доставлен на низкую околоземную орбиту, где он развернется до размеров в 6 метров и спустится на Землю. В таком развернутом виде он будет напоминать "летающую тарелку", то есть космический корабль потенциальных инопланетян, как часто его изображают. После развертывания экран спустится на Землю Фото: NASA

Если испытания пройдут успешно, то в NASA хотят начать использовать этот щит под названием LOFTID для спуска тяжелых грузов на Землю, а в будущем для более плавного спуска космических аппаратов и космических кораблей с людьми на другие планеты.

Что касается полетов на Марс, которые должны начаться уже в следующем десятилетии, то одной из проблем для спускаемых аппаратов (и это будет касается космических кораблей с людьми) является разреженная атмосфера планеты. Она не такая плотная, как на Земле, а потому подобным миссиям нужен специальный замедлитель. Таким тормозом и должен выступить LOFTID.

В заявлении NASA сказано, что с помощью новой технологии можно будет безопасно погружаться космическим аппаратам в атмосферу не только Марса, но и Венеры, а также спутника Сатурна – Титана. По крайней мере речь идет о ближайших запланированных миссиях NASA.

Что касается Марса, то Фокус уже писал о новом исследовании, которое предполагает, что на Красной планете если и существовала жизнь, то очень недолго. И местные микроорганизмы сделали все для того, чтобы уничтожить всю жизнь на планете.

Также Фокус писал о том, что в NASA смогли установить контроль над особым космическим аппаратом, который играет важную роль в лунной программе американского космического агентства.

Фокус также писал о том, что наконец-то NASA подтвердило успех миссии, которая была направлена на испытание новой технологии по защите Земли от астероидов.