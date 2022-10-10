Лунная миссия спасена. NASA получило контроль над очень важным космическим аппаратом

Разведывательный спутник CAPSTONE наконец-то прекратил свое беспорядочное кувыркание в космосе и летит к намеченной цели.

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Космический аппарат NASA играет важную роль в лунной программе NASA. Он должен выйти на очень вытянутую орбиту вокруг Луны, по которой будет летать будущая орбитальная станция Gateway. Собственно, главная задача этого спутника – проверить насколько расчеты ученых совпадают с реальной ситуацией и насколько эта орбита является стабильной. Но в течении месяца аппарат работал в безопасном режиме из-за сбоя в главном компьютере. Но теперь инженеры NASA установили полный контроль над CAPSTONE, пишет Space.

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О том, что в начале сентября у космического аппарата, который отправился в космос еще в конце июня, возникли проблемы, Фокус уже писал. Также Фокус писал о попытках ученых на Земле восстановить контроль над этим космическим зондом.

Теперь же, согласно заявлению NASA, инженеры смогли отправить нужную команду компьютеру аппарата, и он перестал кувыркаться в космосе, заняв нормальное полетное положение.

"Все препятствия для нормальной работы CAPSTONE устранены, и он продолжает выполнять возложенные на него задачи и направляется к Луне, чтобы добраться туда к 13 ноября", — говорится в заявлении NASA.

[ + – ] Теперь же, согласно заявлению NASA, инженеры смогли отправить нужную команду компьютеру аппарата, и он перестал кувыркаться в космосе, заняв нормальное полетное положение Фото: NASA

В NASA заявили, что у спутника возникли также проблемы с одним из восьми его двигателей, но теперь все работает нормально. Теперь инженеры получили полный контроль над всеми приборами аппарата и управляют его ориентацией с Земли.

"Сейчас CAPSTONE направил свои солнечные панели в сторону Солнца, а антенны связи направлены на Землю. Он получает достаточно энергии и поддерживает стабильную связь с командой аппарата", — говорится в заявлении NASA.

По словам ученых, данная поломка привела к тому, что они решили изменить настройки космического аппарата, чтобы избежать подобных последствий в будущем.

Как уже писал Фокус, в США недавно прошло успешное испытание новой установки для запуска спутников на орбиту Земли. По словам разработчиков, это более дешевый и более экологичный способ запуска ,который может повлиять на всю космическую индустрию.