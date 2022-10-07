Космическая катапульта. В США провели успешное испытание новой технологии запуска спутников (видео)

Новая система для запуска спутников на околоземную орбиту предназначена для доставки полезных грузов весом до 200 кг на высоту до 1000 км.

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Американская компания SpinLaunch провела меньше чем за год уже 10 испытаний своего нового гигантского ускорителя для запусков спутников на околоземную орбиту. Последний 10 запуск, который состоялся недавно, показал эффективность новой технологии, которая может заменить традиционный запуск спутников с помощью космических ракет, пишет Daily Mail.

Огромная установка для запуска полезных грузов в космос представляет собой круг с выступающей трубой для запуска. Внутри этого круга размещена центрифуга, которая разгоняет специальную ракету со спутником или другим полезным грузом до скорости 8 тысяч км/час. Это выше скорости звука.

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[ + – ] Огромная установка для запуска полезных грузов в космос представляет собой круг с выступающей трубой для запуска. Внутри этого круга размещена центрифуга, которая разгоняет специальную ракету со спутником или другим полезным грузом до скорости 8 тысяч км/час. Это выше скорости звука Фото: Daily Mail

После этого ракета вылетает через трубу, набирает нужную скорость и выводит спутник на орбиту. Данная технология запуска может заменить собой традиционные запуски спутников в космос с помощью космических ракет.

[ + – ] Как работает новая система запуска спутников на орбиту от компании SpinLaunch можно увидеть в этом видео

В этот раз, с помощью своей установки, которая размещена на космодроме "Америка" в штате Нью-Мексико, компания SpinLaunch провела успешный запуск спутников на орбиту, которые предоставили NASA, Колнеллский университет и компании Airbus и Outpost Space.

Новое испытание проводилось для того, чтобы убедится в том, что полезные грузы смогут выдерживать нагрузку в 10 тысяч G, что в 10 000 раз больше, чем притяжение Земли. По словам Джонатана Яни, основателя компании SpinLaunch запуск прошел успешно и все спутники "выжили" после отправки в космос.

[ + – ] Американская компания SpinLaunch провела меньше чем за год уже 10 испытаний своего нового гигантского ускорителя для запусков спутников на околоземную орбиту. Последний 10 запуск, который состоялся недавно, показал эффективность новой технологии, которая может заменить традиционный запуск спутников с помощью космических ракет

На данный момент новая установка может выпускать спутники весом до 200 кг на низкую околоземную орбиту. Но в компании SpinLaunch планируют построить более мощную установку, которая сможет отправлять спутники на высоту до 1000 км. Пока что официальное начало работы новой системы запуска запланировано на 2026 год.

Компания SpinLaunch уже заключила предварительное соглашение с NASA на запуск полезных грузов на околоземную орбиту. Также компании удалось привлечь новое финансирования на усовершенствование своей разработки в размере 71 млн долларов.

[ + – ] Компания SpinLaunch уже заключила предварительное соглашение с NASA на запуск полезных грузов на околоземную орбиту. Также компании удалось привлечь новое финансирования на усовершенствование своей разработки в размере 71 млн долларов Фото: Daily Mail

"Это успешное испытание нашей кинетической системы запуска спутников является переломным моментом для этой индустрии. Мы продолжим нашу работу по усовершенствованию этой установки и представим для наших клиентов недорогой и более экологичный способ доставки спутников в космос", — говорит Яни.

Фокус уже писал подробно об этом детище от компании SpinLaunch, штаб-квартира которой находится в штате Калифорния.

Что касается полетов спутников, то Фокус уже писал о том, что NASA до сих пор не установило полный контроль над разведывательным спутником, который является важной составляющей лунной программы космического агентства.