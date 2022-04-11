Катапультировать в космос. NASA попробует запустить спутник на орбиту Земли без ракеты

Новый способ запуска спутников придумали в американской компании SpinLaunch и он отличается от всего, что было до этого.

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Уже в 2022 году NASA проведет испытательную отправку спутника на орбиту Земли с помощью необычной технологии запуска, которую разработала компания SpinLaunch. Она состоит в том, что любую полезную нагрузку весом до 200 кг можно отправить в космос не с помощью обычной ракеты, а используя электрическую центрифугу. В ней ракета-носитель разгоняется до гиперзвуковой скорости и катапультируется вместе с грузом на орбиту, сообщает New Atlas.

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В компании SpinLaunch считают, что новая кинетическая система запуска более рентабельна и более экологична, чем запуск полезной нагрузки с помощью обычной ракеты-носителя.

Правда эту технологию можно использовать только для запуска спутников или других аппаратов, весом не более 200 кг. Ведь астронавты не выдержат огромную нагрузку, тем более, что применяемая здесь ракета-носитель будет набирать скорость, которая превышает более чем в 6 раз скорость звука и составляет 8047 км/ч.

С помощью новой системы запуска происходит катапультирование ракеты со спутником на борту в воздух, а далее ракета дает необходимое ускорение для выхода спутника на орбиту.

[ + – ] Легкую ракету-носитель удерживает специальная "рука" внутри стальной вакуумной камеры диаметром 30 м. Внутри этой вакуумной камеры эта "рука" раскручивается до невероятной скорости, после чего ракета-носитель выпускается через отверстие, направленное в небо Фото: New Atlas

По словам представителей компании SpinLaunch, их технология позволит доставлять спутники в космос используя только четвертую часть топлива, необходимого для обычной ракеты, а стоимость такого запуска будет в 10 раз дешевле традиционной отправки спутников на орбиту.

В NASA заинтересовали новой системой запуска и подписали соглашение с компанией SpinLaunch провести испытательный полет с помощью новой установки. Этот запуск состоится уже в этом году и будет произведен с космодрома "Америка" в штате Нью-Мексико.

[ + – ] Кинетическая пусковая установка SpinLaunch в настоящее время выполняет "регулярные" суборбитальные испытательные запуски со скоростью вылета более 1600 км/ч Фото: New Atlas

Во время испытаний спутник отправится в суборбитальный полет и с более медленной, чем заявлена, скоростью – 1600 км/час. Специалисты NASA и SpinLaunch хотят провести необходимые замеры и удостовериться в том, что система работает как надо. Первый же полноценный запуск на орбиту запланирован на 2025 год.

[ + – ] Как работает новая система запуска спутников на орбиту от компании SpinLaunch можно увидеть в этом видео

"На данный момент мы уже предлагаем услугу суборбитальных полетов. Наша технология запуска может изменить подход к запускам полезных грузов на орбиту. Мы надеемся, что таким образом космос станет еще доступнее", — говорит генеральный директор компании SpinLaunch Джонатан Яни.