Катапультувати в космос. NASA спробує запустити супутник на орбіту Землі без ракети
Новий спосіб запуску супутників вигадали в американській компанії SpinLaunch і він відрізняється від усього, що було до цього.
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Уже в 2022 році NASA проведе випробувальне відправлення супутника на орбіту Землі за допомогою незвичайної технології запуску, яку розробила компанія SpinLaunch. Вона полягає в тому, що будь-яке корисне навантаження вагою до 200 кг можна відправити в космос не за допомогою звичайної ракети, а використовуючи електричну центрифугу. У ній ракета-носій розганяється до гіперзвукової швидкості та катапультується разом із вантажем на орбіту, повідомляє New Atlas.
У компанії SpinLaunch вважають, що нова кінетична система запуску більш рентабельна й екологічніша, ніж запуск корисного навантаження за допомогою звичайної ракети-носія.
Щоправда, цю технологію можна використовувати тільки для запуску супутників або інших апаратів, вагою не більше 200 кг. Адже астронавти не витримають величезного навантаження, тим більше, що ракета-носій, котра застосовується тут, набиратиме швидкість, яка перевищує більш ніж у 6 разів швидкість звуку та становить 8 047 км/год.
За допомогою нової системи запуску відбувається катапультування ракети із супутником на борту повітря, а далі ракета дає необхідне прискорення для виходу супутника на орбіту.
За словами представників компанії SpinLaunch, їхня технологія дозволить доставляти супутники в космос використовуючи лише четверту частину палива, необхідного для звичайної ракети, а вартість такого запуску буде в 10 разів дешевша за традиційне відправлення супутників на орбіту.
У NASA зацікавили новою системою запуску та підписали угоду з компанією SpinLaunch провести випробувальний політ за допомогою нової установки. Цей запуск станеться вже цьогоріч і буде здійснено з космодрому "Америка" у штаті Нью-Мексико.
Під час випробувань супутник вирушить у суборбітальний політ і з повільнішою, ніж заявлена, швидкістю — 1 600 км/год. Фахівці NASA та SpinLaunch хочуть провести необхідні виміри та переконатися в тому, що система працює як слід. Перший повноцінний запуск на орбіту запланований на 2025 рік.
"Наразі ми вже пропонуємо послугу суборбітальних польотів. Наша технологія запуску може змінити підхід до запусків корисних вантажів на орбіту. Ми сподіваємося, що так космос стане ще доступнішим", — говорить генеральний директор компанії SpinLaunch Джонатан Яні.