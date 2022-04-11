Катапультувати в космос. NASA спробує запустити супутник на орбіту Землі без ракети

Новий спосіб запуску супутників вигадали в американській компанії SpinLaunch і він відрізняється від усього, що було до цього.

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Уже в 2022 році NASA проведе випробувальне відправлення супутника на орбіту Землі за допомогою незвичайної технології запуску, яку розробила компанія SpinLaunch. Вона полягає в тому, що будь-яке корисне навантаження вагою до 200 кг можна відправити в космос не за допомогою звичайної ракети, а використовуючи електричну центрифугу. У ній ракета-носій розганяється до гіперзвукової швидкості та катапультується разом із вантажем на орбіту, повідомляє New Atlas.

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У компанії SpinLaunch вважають, що нова кінетична система запуску більш рентабельна й екологічніша, ніж запуск корисного навантаження за допомогою звичайної ракети-носія.

Щоправда, цю технологію можна використовувати тільки для запуску супутників або інших апаратів, вагою не більше 200 кг. Адже астронавти не витримають величезного навантаження, тим більше, що ракета-носій, котра застосовується тут, набиратиме швидкість, яка перевищує більш ніж у 6 разів швидкість звуку та становить 8 047 км/год.

За допомогою нової системи запуску відбувається катапультування ракети із супутником на борту повітря, а далі ракета дає необхідне прискорення для виходу супутника на орбіту.

[ + – ] Легку ракету-носій утримує спеціальна "рука" всередині сталевої вакуумної камери діаметром 30 м. Усередині цієї вакуумної камери ця "рука" розкручується до неймовірної швидкості, після чого ракета-носій випускається через отвір, спрямований у небо Фото: New Atlas

За словами представників компанії SpinLaunch, їхня технологія дозволить доставляти супутники в космос використовуючи лише четверту частину палива, необхідного для звичайної ракети, а вартість такого запуску буде в 10 разів дешевша за традиційне відправлення супутників на орбіту.

У NASA зацікавили новою системою запуску та підписали угоду з компанією SpinLaunch провести випробувальний політ за допомогою нової установки. Цей запуск станеться вже цьогоріч і буде здійснено з космодрому "Америка" у штаті Нью-Мексико.

[ + – ] Кінетична пускова установка SpinLaunch наразі виконує "регулярні" суборбітальні випробувальні запуски зі швидкістю вильоту понад 1 600 км/год. Фото: New Atlas

Під час випробувань супутник вирушить у суборбітальний політ і з повільнішою, ніж заявлена, швидкістю — 1 600 км/год. Фахівці NASA та SpinLaunch хочуть провести необхідні виміри та переконатися в тому, що система працює як слід. Перший повноцінний запуск на орбіту запланований на 2025 рік.

[ + – ] Як працює нова система запуску супутників на орбіту від компанії SpinLaunch, можна побачити в цьому відео

"Наразі ми вже пропонуємо послугу суборбітальних польотів. Наша технологія запуску може змінити підхід до запусків корисних вантажів на орбіту. Ми сподіваємося, що так космос стане ще доступнішим", — говорить генеральний директор компанії SpinLaunch Джонатан Яні.