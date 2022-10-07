Космічна катапульта. У США провели успішне випробування нової технології запуску супутників (відео)

Нова система для запуску супутників на навколоземну орбіту призначена для доставки корисних вантажів вагою 200 кг на висоту 1000 км.

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Американська компанія SpinLaunch провела менше ніж за рік вже 10 випробувань свого нового гігантського прискорювача для запуску супутників на навколоземну орбіту. Останній 10 запуск, який відбувся нещодавно, показав ефективність нової технології, яка може замінити традиційний запуск супутників за допомогою космічних ракет, пише Daily Mail.

Величезна установка для запуску корисних вантажів у космос є колом з виступаючою трубою для запуску. Всередині цього кола розміщена центрифуга, яка розганяє спеціальну ракету із супутником або іншим корисним вантажем до швидкості 8 тисяч км/година. Це вище за швидкість звуку.

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[ + – ] Величезна установка для запуску корисних вантажів у космос є колом з виступаючою трубою для запуску. Усередині цього кола розміщена центрифуга, яка розганяє спеціальну ракету із супутником або іншим корисним вантажем до швидкості 8 тисяч км/година. Це вище за швидкість звуку Фото: Daily Mail

Після цього ракета вилітає через трубу, набирає потрібну швидкість та виводить супутник на орбіту. Ця технологія запуску може замінити собою традиційні запуски супутників у космос за допомогою космічних ракет.

[ + – ] Як працює нова система запуску супутників на орбіту від компанії SpinLaunch, можна побачити у цьому відео

Цього разу, за допомогою своєї установки, яка розміщена на космодромі "Америка" у штаті Нью-Мексико, компанія SpinLaunch провела успішний запуск супутників на орбіту, які надали NASA, Корнелльський університет та компанії Airbus та Outpost Space.

Нове випробування проводилося для того, щоб переконатися, що корисні вантажі зможуть витримувати навантаження в 10 тисяч G, що в 10 000 разів більше, ніж тяжіння Землі. За словами Джонатана Яні, засновника компанії SpinLaunch, запуск пройшов успішно і всі супутники вижили після відправки в космос.

[ + – ] Американська компанія SpinLaunch провела менше ніж за рік вже 10 випробувань свого нового гігантського прискорювача для запуску супутників на навколоземну орбіту. Останній 10 запуск, який відбувся нещодавно, показав ефективність нової технології, яка може замінити традиційний запуск супутників за допомогою космічних ракет

Зараз нова установка може випускати супутники вагою до 200 кг на низьку навколоземну орбіту. Але в компанії SpinLaunch планують побудувати потужнішу установку, яка зможе відправляти супутники на висоту до 1000 км. Поки офіційний початок роботи нової системи запуску заплановано на 2026 рік.

Компанія SpinLaunch вже уклала попередню угоду з NASA на запуск корисних вантажів на навколоземну орбіту. Також компанії вдалося залучити нове фінансування на вдосконалення своєї розробки у розмірі 71 млн доларів.

[ + – ] Компанія SpinLaunch вже уклала попередню угоду з NASA на запуск корисних вантажів на навколоземну орбіту. Також компанії вдалося залучити нове фінансування на вдосконалення своєї розробки у розмірі 71 млн доларів Фото: Daily Mail

"Це успішне випробування нашої кінетичної системи запуску супутників є переломним моментом для цієї індустрії. Ми продовжимо нашу роботу з удосконалення цієї установки та представимо для наших клієнтів недорогий та екологічніший спосіб доставки супутників у космос", — говорить Яні.

Фокус вже докладно писав про це дітище від компанії SpinLaunch, штаб-квартира якої знаходиться в штаті Каліфорнія.

Що стосується польотів супутників, то Фокус вже писав про те, що NASA досі не встановило повного контролю над розвідувальним супутником, який є важливою складовою місячної програми космічного агентства.