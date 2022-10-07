Долетит до Луны или нет. NASA до сих пор не установило полный контроль над важным аппаратом лунной миссии

Маленький космический аппарат CAPSTONE все еще пытается добраться до спутника Земли.

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Инженеры NASA считают, что аппарат, предназначенный для изучения стабильности орбиты будущей лунной космической орбитальной станции, летит в нужном направлении. Но полного контроля над ним спустя месяц после очередной поломки, над CAPSTONE установить так и не удалось, пишет Space.

Космический аппарат CAPSTONE перешел в безопасный режим работы после того, как почти месяц назад произошел сбой в работе его бортового компьютера. В результате он начал сильно вращаться и из-за этого получение нужного количества солнечной энергии стало ограниченным. Как уже писал Фокус, с этим аппаратом NASA даже потеряло связь на некоторое время, но потом она была восстановлена.

До сих пор инженеры NASA пытаются установить полный контроль над аппаратом весом в 25 кг. Это необходимо, чтобы CAPSTONE все же добрался к Луне к 13 ноября. Учитывая то, что данный аппарат выйдет на очень вытянутую орбиту вокруг Луны, где еще не летал ни один подобный космический аппарат, эта миссия имеет огромное значение для NASA.

[ + – ] До сих пор инженеры NASA пытаются установить полный контроль над аппаратом весом в 25 кг. Это необходимо, чтобы CAPSTONE все же добрался к Луне к 13 ноября Фото: NASA

В первую очередь этот аппарат нужен для проверки стабильности орбиты будущей космической станции, которая будет вращаться вокруг Луны. А во-вторых, сложности, с которыми сталкиваются ученые, хоть и являются непредвиденными, тем не менее важны для понимания того, как можно будет решать подобные проблемы в будущем.

Сейчас инженеры считают, что несмотря ни на что космический аппарат CAPSTONE летит в нужном направлении. Но восстановить полный контроль над его движением все же необходимо. Согласно данным, которые получают ученые на Земле от этого аппарата, он получает достаточное количество солнечной энергии, необходимой для его работы.

Фокус уже писал о том, что первые проблемы с этим аппаратом у NASA возникли уже через неделю после того, как он отправился в космос в конце июня этого года. Но их удалось решить, как уже писал Фокус.

Также напоминаем, что у NASA не получается отправить на Луну беспилотный космический корабль в рамках миссии Artemis 1. Это приводит к тому, что все сроки, которые составило космическое агентство для высадки человека на спутник Земли, впервые за 50 лет, смещаются.