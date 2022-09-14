Несчастливая миссия. NASA потеряло контроль над спутником лунной программы Artemis

Уже неделю специалисты на Земле пытаются спасти миссию стоимостью 30 млн долларов.

Related video

Наземные команды уже неделю пытаются восстановить контроль над разведывательным спутником CAPSTONE, с которым начались проблемы еще 8 сентября, пишет Spaceflight Now.

Спутник CAPSTONE, который по размерам напоминает микроволновку и весит 25 кг, был отправлен в космос еще 28 июня на борту ракеты Electron от компании Rocket Lab, как уже писал Фокус. Основная задача этого спутника – это проверить стабильность орбиты, которую будет использовать будущая космическая станция NASA, которая будет кружить вокруг Луны. Спутник должен уже 13 ноября выйти на очень вытянутую орбиту вокруг Луны.

[ + – ] Основная задача этого спутника – это проверить стабильность орбиты, которую будет использовать будущая космическая станция NASA, которая будет кружить вокруг Луны. Спутник должен уже 13 ноября выйти на очень вытянутую орбиту вокруг Луны Фото: NASA

Еще ни один космический аппарат не летал по такой вытянутой орбите, которая предполагает, что и сам спутник и в будущем станция Gateway, будут находиться на расстоянии 1500 км от Северного полюса Луны и на расстоянии в 70 000 км от Южного полюса спутника Земли. Полный оборот вокруг Луны в таком случае будет занимать 6,5 дней. Станция Gateway является частью лунной программы NASA Artemis и будет служить платформой для пребывания астронавтов, которые путешествуют с Земли на Луну.

[ + – ] Один из проектов космической станции Gateway, которую вместе с NASA будут строить Европейское и Японское космические агентства Фото: ESA

Со спутником CAPSTONE начались проблемы (и это уже не первый случай) еще 8 сентября, когда с аппаратом была потеряна связь. Также стало известно, что во время корректировки курса спутник начал очень сильно вращаться после запуска двигателей.

После того, как связь со спутником была восстановлена, выяснилось, что его бортовой компьютер периодически перезагружается и потребляет больше энергии, чем вырабатывается солнечными панелями. По данным NASA, сейчас спутник перешел в безопасный режим работы, но не прекращает своего вращения. Это значит, что солнечный свет лишь частично попадает на солнечные панели космического аппарата.

[ + – ] Со спутником CAPSTONE начались проблемы еще 8 сентября, когда с аппаратом была потеряна связь. Также стало известно, что во время корректировки курса спутник начал очень сильно вращаться после запуска двигателей Фото: NASA

Также вращение не дает возможности спутнику присылать нормальные сигналы на Землю и получать обратную связь. Тем не менее, в NASA заявили, что CAPSTONE правильно завершил коррекцию курса и движется к назначенной цели – выходу на орбиту Луны.

Но полного контроля над системами спутника у специалистов на Земле все еще нет, и они пытаются его восстановить, а также инженеры разбираются с причинами возникших у спутника проблем.В NASA надеются, что в ближайшие дни им удастся спасти миссию стоимостью 30 млн долларов.

Впервые проблемы у спутника CAPSTONE возникли всего через 6 дней после запуска в космос, как уже писал Фокус. Но, позже NASA удалось связаться с космическим аппаратом, и он продолжил свою миссию.

Фокус также писал о том, что NASA определилось с новой датой запуска миссии Artemis 1 на Луну. Если все пойдет по плану и не будет новых технических проблем с ракетой SLS, то старт состоится уже в конце сентября.

Если говорить о проблемах с космическими аппаратами, то Фокус уже писал о том, что ракета компании Blue Origin взорвалась в воздухе всего через минуту после старта.