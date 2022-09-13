Настоящая аномалия. Космическая ракета компании Blue Origin взорвалась после запуска (видео)

На борту капсулы на вершине ракеты, к счастью, никого не было. Эксперты пытаются понять, что произошло.

Related video

В понедельник, 12 сентября, уже через 1 минуту и 4 секунды после запуска, ракета New Shepard взорвалась в воздухе. Капсула, которая находилась на вершине ракеты, успешно отделилась и на парашютах спустилась на землю, пишет The Guardian.

New Shepard – это космический корабль, который состоит из многоразовых ракеты-носителя и космической капсулы. Этот корабль является детищем компании Blue Origin миллиардера, основателя Amazon, Джеффа Безоса.

Компания Blue Origin использует космический корабль New Shepard для отправки туристов в суборбитальные полеты над Землей. Во время очередного запуска со стартовой площадки в штате Техас, использовалась ракета-носитель и капсула, которые отличались от тех, которые используются в туристических миссиях. Очередной запуск New Shepard без экипажа, но с полезной нагрузкой получил название миссия NS-23.

Уже через 1 минуту и 4 секунды после старта ракета-носитель взорвалась в воздухе на высоте примерно 8,8 км. В то же время капсула, которая находилась на ее вершине, в результате срабатывания системы защиты, успешно отделилась и приземлилась на парашютах. Эксперты полагают, что ракета полностью уничтожена.

[ + – ] Уже через 1 минуту и 4 секунды после старта ракета-носитель взорвалась в воздухе на высоте примерно 8,8 км Фото: Скриншот

"Это была настоящая аномалия, это то, чего мы не предполагали. Хорошо, что в этой внештатной ситуации сработала система защиты и капсула была отделена от ракеты", — говорит Эрик Вагнер Blue Origin.

Подобную ракету и капсулу компания Джеффа Безоса использовала для отправки трех туристических миссий в суборбитальный полет в 2022 году. Соответственно, это был четвертый полет космического корабля только в этом году и первый с августа прошлого года с полезной нагрузкой.

[ + – ] В понедельник, 12 сентября, ракета New Shepard взорвалась в воздухе. Капсула, которая находилась на вершине ракеты, успешно отделилась и на парашютах спустилась на землю Фото: Скриншот

Это была беспилотная миссия, которая должна была доставить в космос 36 научных полезных грузов в рамках девятого полета космического корабля New Shepard в околоземное пространство за все время. В Blue Origin считают, что два научных спутника, которые были прикреплены к внешней стороне ракеты, точно уничтожены.

[ + – ] Страт ракеты начинается с отметки 1:20:00, сам взрыв виден начиная с отметки в 1:21:44

Независимые эксперты заявили, что скорее всего причиной взрыва стал отказ двигателей. В Blue Origin о предполагаемых причинах катастрофы не говорят. Известно, что инженеры пытаются выяснить, что же именно произошло.

Во время своих туристических полетов, а их уже было 6, компания Безоса доставила в космос 31 туриста. Каждый полет длился от 10 до 15 минут. Последний туристический запуск состоялся в августе этого года. Хотя в сегодняшнем полете использовались ракета-носитель и капсула, которые отличаются от тех, которые используются для пилотируемых миссий, скорее всего график запусков Blue Origin будет изменен. Ведь специалистам компании нужно понять, что случилось с ракетой вскоре после запуска.

У Blue Origin есть много космических планов: компания хочет провести первый испытательный полет своей новой орбитальной ракеты New Glenn в 2023 году, а также ведет разработку посадочного лунного пилотируемого аппарата для NASA.

Что касается NASA, то в космическом агентстве готовы снова осуществить попытку, третью по счету, отправить в космос ракету SLS, которая доставит на орбиту Луны космический корабль. Как уже писал Фокус, запуск запланирован на конец сентября.