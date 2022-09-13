Справжня аномалія. Космічна ракета компанії Blue Origin вибухнула після запуску (відео)

На борту капсули на вершині ракети, на щастя, нікого не було. Експерти намагаються зрозуміти, що сталося.

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У понеділок, 12 вересня, вже через 1 хвилину та 4 секунди після запуску ракета New Shepard вибухнула в повітрі. Капсула, яка знаходилася на вершині ракети, успішно відокремилася і на парашутах спустилася на землю, пише The Guardian.

New Shepard — це космічний корабель, який складається з багаторазових ракет-носіїв та космічної капсули. Цей корабель є дітищем компанії Blue Origin мільярдера, засновника Amazon, Джеффа Безоса.

Компанія Blue Origin використовує космічний корабель New Shepard для відправлення туристів до суборбітальних польотів над Землею. Під час чергового запуску зі стартового майданчика в штаті Техас використовувалася ракета-носій та капсула, які відрізнялися від тих, що використовують у туристичних місіях. Черговий запуск New Shepard без екіпажу, але з корисним навантаженням отримав назву місія NS-23.

Вже через 1 хвилину та 4 секунди після старту ракета-носій вибухнула у повітрі на висоті приблизно 8,8 км. Водночас капсула, яка знаходилася на її вершині, внаслідок спрацьовування системи захисту успішно відокремилася та приземлилася на парашутах. Експерти вважають, що ракета повністю знищена.

[ + – ] Вже через 1 хвилину та 4 секунди після старту ракета-носій вибухнула в повітрі на висоті приблизно 8,8 км Фото: Скриншот

"Це була справжня аномалія, це те, чого ми не припускали. Добре, що в цій позаштатній ситуації спрацювала система захисту і капсула відокремилася від ракети", — каже Ерік Вагнер Blue Origin.

Таку ракету та капсулу компанія Джеффа Безоса використала для відправлення трьох туристичних місій у суборбітальний політ у 2022 році. Відповідно, це був четвертий політ космічного корабля лише цього року та перший із серпня минулого року з корисним навантаженням.

[ + – ] У понеділок, 12 вересня, ракета New Shepard вибухнула у повітрі. Капсула, що знаходилася на вершині ракети, успішно відокремилася і на парашутах спустилася на землю Фото: Скриншот

Це була безпілотна місія, яка мала доставити до космосу 36 наукових корисних вантажів у межах дев'ятого польоту космічного корабля New Shepard у навколоземний простір за весь час. У Blue Origin вважають, що два наукові супутники, які були прикріплені до зовнішньої сторони ракети, точно знищені.

[ + – ] Страт ракети починається з позначки 1:20:00, сам вибух видно починаючи з позначки о 1:21:44

Незалежні експерти заявили, що найімовірніше причиною вибуху стала відмова двигунів. У Blue Origin про передбачувані причини катастрофи не говорять. Відомо, що інженери намагаються з'ясувати, що саме сталося.

Під час своїх туристичних польотів, а їх уже було шість, компанія Безоса доставила до космосу 31 туриста. Кожен політ тривав від 10 до 15 хвилин. Останній туристичний запуск відбувся у серпні цього року. Хоча в сьогоднішньому польоті використовувалися ракета-носій та капсула, які відрізняються від тих, що використовуються для пілотованих місій, швидше за все графік запусків Blue Origin буде змінено. Адже фахівцям компанії потрібно зрозуміти, що сталося з ракетою невдовзі після запуску.

Blue Origin має багато космічних планів: компанія хоче провести перший випробувальний політ своєї нової орбітальної ракети New Glenn в 2023 році, а також веде розробку посадкового місячного пілотованого апарату для NASA.

Що стосується NASA, то в космічному агентстві готові знову здійснити спробу, третю, відправити в космос ракету SLS, яка доставить на орбіту Місяця космічний корабель. Як уже писав Фокус, запуск заплановано на кінець вересня.