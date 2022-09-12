Місія Artemis 1, ремонт завершено. Відома нова дата старту ракети SLS на Місяць

Інженери провели ремонт системи подачі палива в ракеті Space Launch System (SLS) і сподіваються перевірити її працездатність вже за кілька днів.

Після двох невдалих стартів гігантської 98-метрової ракети, яка має у межах місії Artemis 1 відправити космічний корабель на місячну орбіту, NASA нарешті заявляє, що всі проблеми з ракетою-носієм вирішено. Наразі залишилося перевірити працездатність системи подачі палива після ремонту і цю перевірку заплановано на 17 вересня, пише Space.

Інженери NASA провели ремонт системи подачі палива у ракеті Space Launch System. Саме витік водневого палива під час заправки величезної ракети-носія став причиною перенесення старту місії Artemis 1 спочатку з 29 серпня на 3 вересня, а потім на кінець вересня або на жовтень місяць.

У заяві NASA йдеться про те, що перевірка результатів ремонту системи подачі палива має відбутися 17 вересня. Тоді фахівці космічного агентства знову спробують заправити ракету, щоб дізнатися, чи станеться витік палива ще раз. Для цього ракету знову заправлять величезною кількістю рідкого водню та рідкого кисню. Загалом для запуску ракети Space Launch System необхідно приблизно 2,8 млн. літрів палива.

[ + – ] У заяві NASA йдеться, що перевірка результатів ремонту системи подачі палива має відбутися 17 вересня Фото: NASA

Також у NASA заявили, що новий старт ракети SLS у межах місячної місії Artemis 1 відбудеться у п'ятницю, 23 вересня 2022 року. Запасною датою запуску став вівторок, 27 вересня.

Представники NASA заявили, що запуск ракети в ці дати можливий, якщо тест, який відбудеться найближчими днями, покаже, що проблему з паливною системою усунуто. Також багато залежить від того, як поводитиметься система подачі палива прямо перед новим офіційним стартом. Тобто, чи не буде знову витоку палива.

Про всі проблеми, з якими за останні 2 тижні зіткнулося NASA під час підготовки до запуску ракети Space Launch System у межах місії Artemis 1, Фокус вже писав. Також Фокус писав про важливість цієї місії, яка є першою в низці трьох етапів, останній з яких ознаменує повернення людини на супутник Землі вперше за пів століття.

Також Фокус писав про те, чому на Місяць не можна полетіти, коли заманеться і навіщо NASA потрібне стартове вікно для запуску ракети.