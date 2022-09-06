Місія поки що нездійсненна. Що не так із Artemis 1 і чи вдасться людям повернутися на Місяць

Чергова спроба відправити на Місяць першу, поки що безпілотну місію, не мала успіху. Але в NASA налаштовані оптимістично.

Місяць поки що залишається місцем, де працюють лише автономні космічні апарати. Востаннє на супутнику Землі астронавти висаджувалися наприкінці 1972 року. З 1969 на Місяці в межах космічної програми "Аполлон" побували 12 американських чоловіків. 2020 року NASA представило нову космічну програму, яку назвали Artemis ("Артеміда") на честь сестри давньогрецького бога Аполлона. Ця програма розрахована на 3 етапи, і NASA планує повернутися на Місяць із пілотованою місією вже у 2025 році. Тоді на Місяць мають полетіти перша жінка та перша людина не європейського походження. Але останні події говорять про те, що плани NASA можуть вимагати корекції.

[ + – ] Через технічні проблеми, а саме через витік рідкого водневого палива під час заправки одного з двигунів ракети Space Launch System, місію Artemis-1 скасували Фото: NASA

Для того, щоб полетіти на Місяць, потрібна дуже потужна ракета, така ж, як ракета-носій "Сатурн-5", яка здійснювала запуск космічних кораблів у межах програми "Аполлон" 50 років тому. І, звичайно ж, потрібен сучасний космічний корабель, який би дозволив астронавтам нормально почуватися в космосі з можливістю перебувати там під час тривалих космічних польотів.

Новий космічний корабель, який отримав назву Orion у NASA почали створювати ще у 2003 році, а нову найпотужнішу у світі ракету-носій під назвою Space Launch System — у 2011 році. Ця ракета-носій призначена для того, щоб відправити космічний корабель Orion у перший політ навколо Місяця, але поки що без екіпажу.

[ + – ] Для того, щоб полетіти на Місяць, потрібна дуже потужна ракета, така ж, як ракета-носій "Сатурн-5", яка здійснювала запуск космічних кораблів у межах програми "Аполлон" 50 років тому. І, звичайно ж, потрібен сучасний космічний корабель, який би дозволив астронавтам нормально почуватися в космосі з можливістю перебувати там під час тривалих космічних польотів. Фото: NASA

Політ на Місяць, якого не було

Цей перший політ був запланований на 29 серпня 2022 року. Саму цю місію в NASA назвали Artemis 1, а наступні місії, Artemis 2 і Artemis 3, повинні включати перший у 21 столітті обліт Місяця на космічному кораблі з екіпажем і висадку перших у цьому столітті людей на Місяць відповідно.

Але через технічні проблеми, а саме через витік рідкого водневого палива під час заправки одного з двигунів ракети Space Launch System, місію Artemis-1 скасували. 98-метрова ракета-носій із космічним кораблем на своїй вершині залишилася стояти на стартовому майданчику в Космічному центрі NASA імені Кеннеді, поки інженери намагалися розібратися із проблемою.

Ще до старту в NASA заявили, що якщо запуск не відбудеться, то наступну спробу зробляьб 2 вересня. Але після невдалого старту ракети ухвалили рішення перенести запуск на 3 вересня. Під час підготовки до цього запуску інженери NASA заявили про те, що усунули всі технічні проблеми, але остаточне рішення про новий старт мало бути ухвалене лише 3 вересня.

Але за кілька годин до повторного запуску ракети Space Launch System знову виявили витік водневого палива під час заправки двигуна ракети. Інженери намагалися усунути проблему, але це в них не вийшло. Спочатку в NASA хотіли перенести старт на 5 вересня, але потім ухвалили рішення перенести старт на кінець цього місяця або навіть на початок чи середину жовтня, пише The Guardian.

[ + – ] За кілька годин до повторного запуску ракети Space Launch System знову виявили витік водневого палива під час заправки двигуна ракети Фото: NASA

Чому така важлива місія Artemis 1?

По-перше, NASA хоче продемонструвати, що їхні технічні здобутки, над якими вчені працювали багато років, недаремно оплачували американські платники податків. За попередніми оцінками, місячна програма NASA вже коштувала американському бюджету 50 млрд доларів, а до 2025 року ця сума зросте до 98 млрд доларів.

По-друге, NASA хоче повторити успіх космічної програми "Аполлон", але в розширенішому варіанті. 50 років тому астронавти просто досліджували Місяць і брали зразки гірських порід. Тепер же NASA планує не просто повторну висадку людини на Місяці, а створення там місячної бази на поверхні й аванпоста на орбіті Місяця. Це потрібно для подальшої колонізації супутника Землі, а також нова програма NASA передбачає використання Місяця як перевалочного пункту на шляху до Марса.

По-третє, NASA потрібно переконатися в тому, що і ракета, і космічний корабель відповідають покладеним на них технічним завданням і зможуть виконувати багаторазові місії, що пілотуються спочатку на Місяць, а потім і на Марс. Важливо знати, що в межах першого безпілотного польоту на Місяць космічний корабель Orion обертатиметься навколо супутника Землі по дуже витягнутій орбіті й, перебуваючи в найдальшій точці від Місяця, буде першим подібним космічним кораблем, який побуває так далеко в космосі.

До речі, останньою пілотованою місією на Місяць була місія "Аполлон-17", яка відбулася в грудні 1972 року. Після цього на супутник Землі NASA планувало відправити ще 3 місії. Але американський уряд вирішив, що ці місії коштують надто дорого для бюджета, і їх скасували. Поки що нічого не говорить про те, що безпілотний політ на Місяць не відбудеться в жовтні. У NASA пообіцяли докласти максимум зусиль, щоб цей запуск відбувся.

Попередньо наступний запуск із екіпажем на орбіту Місяця планували на 2024 року, а першу висадку людини — 2025 року. Невдалий перший старт ракети Space Launch System може вплинути на ці плани. Варто зауважити, що спочатку перший старт цієї ракети був запланований ще на 2019 рік, тому програма Artemis уже вибилася з графіка та продовжує робити це далі.