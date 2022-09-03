Старт ракети SLS, яка мала летіти до Місяця, скасували: названо причину

Якщо причину несправності — витік палива — не вдасться оперативно усунути, наступний запуск ракети відбудеться лише у жовтні.

Запуск ракети Space Launch System, яка в межах місії Artemis 1, мала летіти на Місяць, скасували через витік палива. Про це повідомляє Space.com.

Це була друга спроба NASA запустити випробувальний політ своєї ракети-носія. Космічне агентство сподівалося запустити свою місячну місію Artemis 1, але витік водневого палива, виявлений приблизно за сім годин до старту, запобіг спробі.

Інженери NASA спробували нагріти роз'єм бака й охолодити його холодним паливом, щоб зупинити витік. Спроба успіху не мала. Після цього технічні фахівці спробували нагріти роз'єм бака й охолодити його холодним паливом, щоб зупинити витік. Ці спроби також провалилися.

Тепер космічному агентству доведеться почекати до понеділка (5 вересня), щоб здійснити наступну спробу запуску.

Але якщо NASA доведеться повернути ракету SLS Artemis 1 назад в ангар будівлі складання транспортних засобів для ремонту, запуск буде перенесений на жовтень.

Що відомо про місію Artemis 1

Згідно з програмою NASA Artemis, це другий запланований безпілотний політ космічного корабля Оріон, який запускатиметься ракетою SLS. Вона для таких цілей задіяна вперше.

Очікується, що космічний корабель пробуде в космосі три тижні, враховуючи шість днів на ретроградній орбіті навколо місяця.

На борту будуть манекени. У разі успіху, це буде перша капсула, яка полетить на супутник Землі після програми NASA Apollo 50 років тому.

Artemis 1 призначений для демонстрації можливостей інтегрованих систем Оріону для подальших пілотованих місій, а також для випробування термоізоляції корабля протягом високошвидкісного (11 км/с) входження в атмосферу при поверненні на Землю.

Наступна місія Artemis 2 може відбутися у 2023 році.

Нагадаємо, 31 серпня NASA вдруге спробувало запустити ракету на Місяць. Спроба знову не мала успіху.

Ми також інформували своїх читачів про те, що запуск до Місяця місії Artemis 1, який планувався в США 29 серпня, був скасований у зв'язку з виявленим витоком рідкого водню в процесі заправки нової американської надважкої ракети-носія Space Launch System.