Спроба номер два: NASA знову спробує запустити ракету на Місяць

Запуск, що планувався в США 29 серпня до Місяця місії Artemis 1 був скасований у зв'язку з виявленим витіканням рідкого водню при заправці нової американської надважкої ракети-носія Space Launch System (SLS).

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) у суботу повторно спробує запустити свою ракету у випробувальний політ на Місяць після першої невдалої спроби запуску. Про це повідомляє The Associated Press.

98-метрова ракета залишається на майданчику в Космічному центрі Кеннеді із порожньою капсулою екіпажу. Це найпотужніша ракета від NASA.

Космічний апарат Space Launch System (SLS) спробує відправити капсулу навколо Місяця та назад. На борту будуть манекени. У разі успіху, це буде перша капсула, яка полетить на супутник Землі після програми NASA Apollo 50 років тому.

[ + – ] NASA готується до другої спроби запуску ракети на місяць

Раніше ми повідомляли, що запуск до Місяця місії Artemis 1, який планувався в США 29 серпня, був скасований у зв'язку з виявленим витоком рідкого водню при заправці нової американської надважкої ракети-носія Space Launch System (SLS).

Також Фокус писав, що астероїд Дідим перебуває в потрібному місці для зіткнення з апаратом NASA. Нещодавні спостереження вчених за допомогою наземних телескопів вказують на те, що астроїд Дідим і його супутник Діморф перепбувають у правильному положенні та що космічний апарат DART зможе завдати точного удару по меншому з них.