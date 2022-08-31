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Технології та наука

Спроба номер два: NASA знову спробує запустити ракету на Місяць

ракета, space launch system
Фото: Скриншот | На борту ракети будуть манекени

Запуск, що планувався в США 29 серпня до Місяця місії Artemis 1 був скасований у зв'язку з виявленим витіканням рідкого водню при заправці нової американської надважкої ракети-носія Space Launch System (SLS).

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) у суботу повторно спробує запустити свою ракету у випробувальний політ на Місяць після першої невдалої спроби запуску. Про це повідомляє The Associated Press.

98-метрова ракета залишається на майданчику в Космічному центрі Кеннеді із порожньою капсулою екіпажу. Це найпотужніша ракета від NASA.

Космічний апарат Space Launch System (SLS) спробує відправити капсулу навколо Місяця та назад. На борту будуть манекени. У разі успіху, це буде перша капсула, яка полетить на супутник Землі після програми NASA Apollo 50 років тому.

NASA готується до другої спроби запуску ракети на місяць

Раніше ми повідомляли, що запуск до Місяця місії Artemis 1, який планувався в США 29 серпня, був скасований у зв'язку з виявленим витоком рідкого водню при заправці нової американської надважкої ракети-носія Space Launch System (SLS).

Також Фокус писав, що астероїд Дідим перебуває в потрібному місці для зіткнення з апаратом NASA. Нещодавні спостереження вчених за допомогою наземних телескопів вказують на те, що астроїд Дідим і його супутник Діморф перепбувають у правильному положенні та що космічний апарат DART зможе завдати точного удару по меншому з них.