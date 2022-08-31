Попытка номер два: NASA снова попытается запустить ракету на Луну

Планировавшийся в США 29 августа запуск к Луне миссии Artemis 1 был отменен в связи с обнаруженной утечкой жидкого водорода при заправке новой американской сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS).

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в субботу повторно попытается запустить свою ракету в испытательный полет на Луну после первой неудачной попытке запуска. Об этом сообщает The Associated Press.

98-метровая ракета остается на площадке в Космическом центре Кеннеди с пустой капсулой экипажа. Это самая мощная ракета от NASA.

Космический аппарат Space Launch System (SLS) попытается отправить капсулу вокруг Луны и обратно. На борту будут манекены. В случае успеха это будет первая капсула, которая полетит на спутник Земли после программы NASA Apollo 50 лет назад.

[ + – ] NASA готовится к второй попытке запуска ракеты на Луну

Ранее мы сообщали, что планировавшийся в США 29 августа запуск к Луне миссии Artemis 1 был отменен в связи с обнаруженной утечкой жидкого водорода при заправке новой американской сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS).

Также Фокус писал, что астероид Дидим находится в нужном месте для столкновения с аппаратом NASA. Недавние наблюдения ученых с помощью наземных телескопов указывают на то, что астроид Дидим и его спутник Диморф находятся в правильном положении и что космический аппарат DART сможет нанести точный удар по меньшему из них.