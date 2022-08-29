Дістати до Місяця не вдалося: NASA скасувало запуск Artemis 1 (відео)

У Космічному агентстві повідомили, що запуск скасували через технічну несправність під час заправлення нової американської надважкої ракети-носія SLS.

Запуск до Місяця місії Artemis 1, який планувався в США на понеділок, 29 серпня, скасували у зв'язку з виявленим витоком рідкого водню під час заправки нової американської надважкої ракети-носія Space Launch System (SLS). Про це повідомили на сайті NASA.

У повідомленні сказано, що начальник запуску Чарлі Блеквелл-Томпсон зупинив спробу запуску Artemis I приблизно о 8:34 ранку за місцевим часом. Ракета Space Launch System і космічний корабель Orion залишаються в безпечній і стабільній конфігурації.

"Диспетчери запуску продовжують оцінку того, чому випробування на прокачування двигунів RS-25 у нижній частині основного ступеня до належного температурного діапазону для старту не увінчалося успіхом і закінчилося протягом двох годин після запуску. Інженери продовжують збирати додаткові дані", — написано в повідомленні.

Також у NASA заявили, що наступна передбачувана дата запуску — 2 вересня, п'ятниця. Однак це станеться лише в тому випадку, якщо будуть усунені всі проблеми.

[ + – ] Скасування запуску ракети SLS

Що таке місія Artemis 1?

Artemis 1 — це запланований NASA безпілотний політ космічного корабля "Оріон". Передбачається, що корабель проведе близько трьох тижнів у космосі, включаючи три дні на ретроградній орбіті Місяця. Це перший етап програми Artemis, яка передбачає також висадку на Місяць людей і побудову на ній космічної бази. Планують три місії. Запуск пілотованого корабля, місію Artemis 2, запланували на 2024 рік.

"Ми відправимо астронавтів у нові місця, починаючи з Південного полюса Місяця", — написали на сайті NASA.

Астронавти й роботи шукатимуть воду й інші важливі ресурси, важливі для довгострокових досліджень.

[ + – ] Місія Artemis

Раніше Фокус писав, що астероїд Дідим перебуває в потрібному місці для зіткнення з апаратом NASA. Нещодавні спостереження вчених за допомогою наземних телескопів вказують на те, що астроїд Дідим і його супутник Діморф перепбувають у правильному положенні та що космічний апарат DART зможе завдати точного удару по меншому з них.

Також повідомлялося, що телескоп Вебба зняв майже ідеальне кільце Ейнштейна на відстані 12 млрд світлових років. Космічний телескоп Вебба зробив знімок дуже далекої галактики, яка розташована на відстані 12 млрд світлових років. Її взагалі міг би й не побачити телескоп, якби не кільце Ейнштейна.