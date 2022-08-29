Перший за 50 років політ. Найпотужніша ракета у світі летить на Місяць 29 серпня: де дивитися

Свій перший політ у космос здійснить ракета NASA під назвою Space Launch System. Цей запуск знаменує перший крок до повернення людини на Місяць уже через кілька років.

У понеділок, 29 серпня, в період між 15:30 і 17:30 за Києвом із космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида, що в США, вирушить у свою першу космічну подорож найпотужніша у світі ракета Space Launch System або просто SLS. Трансляцію запуску можна буде переглянути на офіційному YouTube каналі NASA, повідомляє Forbes.

Уже зараз нова ракета NASA перебуває на стартовому майданчику та готується до запуску. Якщо цьому не завадять погодні умови чи технічні несправності, то старт відбудеться сьогодні, 29 серпня. Якщо виникнуть якісь проблеми, то ще одне вікно для запуску в космос заплановане на 2 вересня 2022 року.

Запуск ракети Space Launch System, яка має відправити до Місяця космічний корабель Orion, — це перший крок NASA до повернення людини на Місяць після завершення американських пілотованих місячних місій у 1972 році.

[ + – ] Запуск ракети Space Launch System, яка має відправити до Місяця космічний корабель Orion, — це перший крок NASA до повернення людини на Місяць після завершення американських пілотованих місячних місій у 1972 році Фото: NASA

Сама місячна програма NASA називається Artemis і складається з трьох етапів: Artemis-1, Artemis-2 і Artemis-3. Цей перший запуск космічного корабля в межах місії Artemis-1 буде здійснено поки що без екіпажу. Але вже у 2025 році в межах місії Artemis-3 на Місяць полетять 4 астронавти, серед яких уперше буде жінка й астронавт неєвропейського походження.

Космічний корабель Orion полетить до Місяця, і це буде випробувальний політ для того, щоб перевірити, що цей корабель впорається зі своїм завданням. Сама подорож до супутника Землі та назад у космічного корабля займе 42 дні 3 години та 20 хвилин, після чого він має повернутися на Землю 10 жовтня цього року та приводнитися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії.

Коли відбудеться запуск ракети Space Launch System у межах місії Artemis-1?

Якщо все піде за планом, то ракета стартує в період між 15:30 і 17:30 за Києвом 29 серпня зі стартового майданчика 39B у Космічному центрі NASA імені Кеннеді.

Де можна побачити трансляцію старту ракети NASA до Місяця?

Трансляція вже розпочалася на офіційному каналі NASA в YouTube. Поки що можна подивитися на ракету, яка готується до старту. Але потім NASA обіцяє вести трансляцію не лише запуску, а й польоту ракети в космосі.

Ракета-носій Space Launch System

Ракета SLS є найпотужнішою ракетою у світі на сьогодні. Її зможе перевершити за характеристиками лише майбутня ракета SpaceX Starship. Висота SLS — майже 100 метрів, і останньою ракетою NASA, яка мала подібні технічні характеристики, була ракета "Сатурн-5". Вона мала у висоту 110 метрів і виконала свою останню космічну місію ще 1973 року.

Що таке місія Artemis-1?

Місія Artemis-1 — це перша випробувальна місія в межах місячної програми NASA Artemis. Ракета Space Launch System відправить до Місяця космічний корабель Orion поки що без екіпажу, і він обертатиметься дуже витягнутою орбітою навколо Місяця. У найближчій точці корабель буде на відстані 100 км від Місяця, а в найдальшій — на відстані 65 тисяч км. Так далеко ще не бував жоден космічний корабель, призначений для пілотованих польотів.

Що таке місія Artemis-2?

Місія Artemis-2 — це друга частина програми Artemis. Під час цієї місії до Місяця вирушить космічний корабель Orion, але вже з чотирма астронавтами на борту. Сам політ триватиме всього 10 днів, і космічний корабель облетить Землю двічі, а потім полетить до Місяця та вийде на його орбіту на відстані 7,4 тисячі км від поверхні супутника. До речі, це буде перший пілотований політ із обльотом Місяця у 21 столітті.

Що таке місія Artemis-3?

Місія Artemis-2 — це третя частина місячної програми NASA. У межах цієї місії космічний корабель Orion полетить до Місяця також із чотирма астронавтами на борту. Але цього разу двої з них висадяться на супутник Землі вперше за 50 років.

Цей політ, який має тривати 30 днів, запланований на 2025 рік. Якщо все піде за планом, то вперше з часів завершення місії "Аполлон-17" 1972 року двоє астронавтів ступлять на поверхню Місяця. Серед цих двох щасливчиків уперше буде жінка.

У межах польоту до Місяця космічний корабель Orion має провести стикування з вже майже добудованою на той час місячною орбітальною станцією Gateway. Після цього двоє астронавтів на посадковому модулі спустяться на поверхню Місяця в районі кратера Шеклтон на Південному полюсі супутника Землі. Протягом 6,5 дня астронавти виходитимуть із модуля 4 рази.

[ + – ] Такий вигляд матиме місячна орбітальна станція Gateway Фото: Apophis

Після завершення цієї місії та успішного повернення екіпажу на Землю NASA планує побудувати житловий сегмент на станції Gateway до 2030 року та ще тричі за цей час здійснити висадку астронавтів на Місяць.

Фокус уже писав докладно про місію Artemis-1 і про те, що на борту космічного корабля Orion до Місяця полетять манекени та плюшеві іграшки. Також ракета SLS виведе в космос 10 маленьких супутників, які мають різні завдання щодо дослідження космосу та Місяця.

Також Фокус писав про те, що незабаром розпочнеться активне освоєння Місяця, і експерти спробували підрахувати, скільки коштують усі ресурси на супутнику Землі та як їх ділитимуть країни світу.