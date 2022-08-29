Первый за 50 лет полет. Самая мощная ракета в мире летит на Луну 29 августа: где смотреть

Свой первый полет в космос осуществит ракета NASA под названием Space Launch System. Этот запуск знаменует собой первый шаг к возвращению человека на Луну уже через несколько лет.

В понедельник, 29 августа, в период между 15.30 и 17.30 по Киеву с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США, отправится в свое первое космическое путешествие самая мощная в мире ракета Space Launch System или просто SLS. Трансляцию запуска можно будет посмотреть на официальном YouTube канале NASA, сообщает Forbes.

Уже сейчас новейшая ракета NASA находится на стартовой площадке и готовится к запуску. Если этому не помешаю погодные условия или технические неисправности, то старт состоится сегодня, 29 августа. Если же возникнут какие-либо проблемы, то еще одно окно для запуска в космос запланировано на 2 сентября 2022 года.

Запуск ракеты Space Launch System, которая должна отправить к Луне космический корабль Orion – это первый шаг NASA к возвращению человека на Луну после завершения американских пилотируемых лунных миссий в 1972 году.

[ + – ] Запуск ракеты Space Launch System, которая должна отправить к Луне космический корабль Orion – это первый шаг NASA к возвращению человека на Луну после завершения американских пилотируемых лунных миссий в 1972 году Фото: NASA

Сама лунная программа NASA называется Artemis и состоит из трех этапов: Artemis-1, Artemis-2 и Artemis-3. Этот первый запуск космического корабля в рамках миссии Artemis-1 будет осуществлен пока без экипажа. Но уже в 2025 году в рамках миссии Artemis-3 на Луну полетят 4 астронавта, среди которых впервые будет женщина и астронавт неевропейского происхождения.

Космический корабль Orion полетит к Луне и это будет испытательный полет для того, чтобы проверить, что этот корабль справится с поставленной перед ним задачей. Само путешествие к спутнику Земли и обратно у космического корабля займет 42 дня 3 часа и 20 минут, после чего он должен вернутся на Землю 10 октября этого года и приводнится в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Когда состоится запуск ракеты Space Launch System в рамках миссии Artemis-1?

Если все пойдет по плану, то ракета стартует в период между 15.30 и 17.30 по Киеву 29 августа со стартовой площадки 39B в Космическом центре NASA имени Кеннеди.

Где можно увидеть трансляцию старта ракеты NASA к Луне?

Трансляция уже началась на официальном канале NASA в YouTube. Пока что можно посмотреть на саму ракету, которая готовится к старту. Но потом NASA обещает вести трансляцию не только самого запуска, но и полета ракеты в космосе.

Ракета-носитель Space Launch System

Ракета SLS является самой мощной ракетой в мире на сегодня. Ее сможет превзойти по характеристикам только будущая ракета SpaceX Starship. Высота SLS – почти 100 метров и последней ракетой NASA, которая обладала подобными техническими характеристиками была ракета Сатурн-5. Она имела в высоту 110 метров и выполнила свою последнюю космическую миссию еще в 1973 году.

Что такое миссия Artemis-1?

Миссия Artemis-1 — это первая испытательная миссия в рамках лунной программы NASA Artemis. Ракета Space Launch System отправит к Луне космический корабль Orion пока без экипажа, и он будет вращаться по очень вытянутой орбите вокруг Луны. В самой близкой точке корабль будет находится на расстоянии в 100 км от Луны, а в самой дальней – на расстоянии в 65 тысяч км. Так далеко еще не бывал ни один космический корабль, который предназначен для пилотируемых полетов.

Что такое миссия Artemis-2?

Миссия Artemis-2 – это вторая часть программы Artemis. В ходе этой миссии к Луне отправится космический корабль Orion, но уже с четырьмя астронавтами на борту. Сам полет будет длится всего 10 дней и космический корабль облетит Землю два раза, а потом полетит к Луне и выйдет на ее орбиту на расстоянии в 7,4 тысячи км от поверхности спутника. Кстати это будет первый пилотируемый полет с облетом Луны в 21 веке.

Что такое миссия Artemis-3?

Миссия Artemis-2 – это третья часть лунной программы NASA. В рамках этой миссии космический корабль Orion полетит к Луне также с четырьмя астронавтами на борту. Но в этот раз двое из них осуществят высадку на спутник Земли впервые за 50 лет.

Этот полет, который должен продлится 30 дней, запланирован на 2025 год. Если все пойдет по плану, что впервые со времен завершения миссии "Аполлон-17" в 1972 году двое астронавтов ступят на поверхность Луны. Среди этих двоих счастливчиков впервые будет женщина.

В рамках полета к Луне космический корабль Orion должен будет провести стыковку с уже почти достроенной к тому времени лунной орбитальной станцией Gateway. После этого двое астронавтов на посадочном модуле спустятся на поверхность Луны в районе кратера Шеклтон на Южном полюсе спутника Земли. В течение 6,5 дней астронавты будут выходить из модуля 4 раза.

[ + – ] Так будет выглядеть лунная орбитальная станция Gateway Фото: ESA

После завершения этой миссии и успешного возвращения экипажа на Землю, NASA планирует построить жилой сегмент на станции Gateway до 2030 года и еще три раза к этому времени осуществить высадку астронавтов на Луну.

Фокус уже писал подробно о миссии Artemis-1 и о том, что на борту космического корабля Orion к Луне полетят манекены и плюшевые игрушки. Также ракета SLS выведет в космос 10 маленьких спутников, которые имеют разные задачи по исследованию космоса и Луны.

Также Фокус писал о том, что вскоре начнется активное освоение Луны и эксперты попытались подсчитать сколько стоят все ресурсы на спутнике Земли и как их будут делить страны мира.